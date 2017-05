El pasado boxeador de Maximiliano Pullaro

El ministro de Seguridad provincial, Maximiliano Pullaro, reveló días atrás una faceta desconocida para la mayoría de los santafesinos, que es la que lo une con el boxeo, deporte que supo practicar años atrás como amateur.Fue el propio Pullaro quien días atrás lo contó en una charla por Facebook Live con La Capital, donde quedó claro que durante algún tiempo, quien hoy conduce la cartera de seguridad santafesina entrenó y hasta participó en peleas amateurs.Así, relató: "Practiqué boxeo cuatro o cinco años, me encantaba. Hice peleas amateurs. Hice muchas peleas en el gimnasio. Cobré y pegué, como buen boxeador. Era de ir al frente y me encantaba. Hasta practiqué con Marcelo Bielsa, eramos compañeros", dijo.El citado medio rosarino, tuvo acceso a una serie de fotos que muestran al ministro Pullaro practicando boxeo: allí se lo puede ver posando incluso junto al excampeón mundial argentino Juan Martín "Látigo" Coggi.En la misma entrevista, Maximiliano Pullaro, tocó diversos temas, relacionados con su función y la provincia, que detallamos."El negocio de la venta de estupefacientes en Santa Fe y en Argentina ya no está en tres o cuatro grupos que trafican droga. Eso complejiza más la situación pero nos da la oportunidad como Estado de terminar con esas bandas como lo venimos haciendo en los últimos años. Necesitamos una política nacional en la que por primera vez se asuma el problema y no se niegue"."Tengo una excelente relación con Patricia Bullrich. Creo que es la mejor ministra de este gobierno. No hay distinciones políticas, todos luchamos por el mismo objetivo. Tenemos a las fuerzas federales a nuestra disposición"."No voy a ser candidato. Me dieron bien las mediciones pero los votos no son míos, son del Frente Progresista. Al estar en el área de mayor tensión y visibilidad debo ser el ministro más conocido cuando miden. Los votos no son míos, son de un espacio político. Muchos amigos se entusiasmaron, yo soy un soldado y el gobernador me pidió que me quede donde estoy"."En mi casa de lo único que no se habla es de política y de gestión. Igual que con mis amigos, que son los padres de los amigos de mis hijos y los de mi pueblo, que cada vez los veo menos. Cada vez me aíslo más de mis amistades de toda la vida pero disfruto mucho de lo que hago"."Practiqué boxeo cuatro o cinco años, me encantaba. Hice peleas amateurs. Hice muchas peleas en el gimnasio. Cobré y pegué, como buen boxeador. Era de ir al frente y me encantaba. Practiqué con Marcelo Bielsa, eramos compañeros"."Controlamos que no ingrese gente armada, que una persona rompa una baldosa y se la arroja al juez de línea, o que 200 plateístas por el resultado de un partido pretendan ingresar al campo de juego o que roben la protección de la manga, ya es algo que excede la posibilidad que tiene el Ministerio de Seguridad de resolver esas situaciones".