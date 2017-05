Gestiones para el edificio de la Escuela Técnica

Es a través de un nuevo pedido realizado por el senador Alcides Calvo, mediante el cual la Cámara de Senadores de la Provincia solicita al Poder Ejecutivo que a través del Ministerio de Educación, lleve adelante la construcción del edificio para la Escuela de Educación Técnica N° 565, de la localidad de Humberto Primo.“Quiero destacar que este proyecto fue analizado por los alumnos del mencionado establecimiento educativo, en el marco del programa legislativo “Jóvenes en el Senado” que esta Cámara lleva adelante, haciéndose eco de lo que es un reclamo tan anhelado por toda la comunidad educativa de Humberto Primo”, manifestó Calvo.Es de hacer notar que en el año 2007- se creó en Humberto I° el Anexo de la Escuela de Educación Técnica N° 279 "Teniente Benjamín Matienzo" y que luego de tanto esfuerzo de la comunidad educativa el mismo se transforma el 05 de octubre de 2008 en la Escuela de Educación Técnica N° 565, con una terminalidad en electromecánica.Cabe destacar que es de suma importancia y urgencia resolver la problemática planteada dado que el establecimiento educacional cuenta en la actualidad con gran cantidad de alumnos.La escuela está funcionando en tres locales diferentes, las materias teóricas se dictan en las aulas de una edificación de más de 100 años de antigüedad, la cual en su oportunidad fue inhabilitada por encontrarse en muy malas condiciones y por lo que se construyó la nueva Escuela N°464 “Estanislao S. Zeballos”. El edificio que se está utilizando por medio de un préstamo a través de actas acuerdo con el Jardín Nucleado N°128 “Dra. Sara Faisal”. Funcionan seis divisiones en doble turno por lo que no se dispone con las aulas y baños suficientes para el dictado de clases, se utilizan espacios que no son aptos para dicho fin. Además, hay recursos disponibles (material de biblioteca, laboratorio, tecnología e informática) que no son aprovechados por la falta de espacio físico.El área de los talleres se desarrolla en un local alquilado que se encuentra a una distancia de 9 cuadras de la escuela y que reúne las condiciones mínimas e indispensables de salubridad e higiene a pesar del esfuerzo de toda la comunidad (Educativa, Comuna local, Cooperadora y población humbertina) para revertir esta situación. Tampoco se dispone de un espacio físico para el desarrollo de área de Educación Física; las instalaciones del Club A.F.B se comparten con otras escuelas y están saturadas de horarios propios de las prácticas deportivas de dicha instalación, quedando muchas actividades bajo inclemencias climáticas adversas.