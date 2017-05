En breve será habilitado un hogar

En la víspera recibimos la visita de Carina Morales, directora y Gerardo Barbero, secretario de la Asociación Civil Azulín Azulado quienes además de ofrecer una reseña de la actividad de la institución hicieron conocer detalles de un nuevo y ambicioso emprendimiento que, en poco tiempo más estará funcionando.En tal sentido recordaron que la Asociación lleva doce años de actividad y siempre trabajó con jóvenes y niños con discapacidad, especialmente con aquellos que no tienen cobertura social y por ende no pueden acceder a ningún tratamiento privado, esos son los chicos que ingresan a la asociación.Carina resaltó que "en el trabajo diario somos diecisiete personas las que laboramos para atender a 29 concurrentes , cuyas edades oscilan entre 8 y 11 años, y son niños con discapacidad mental y motriz".Al consultársele cuáles son los aportes que reciben para sostener esta tarea manifestó que "en realidad la mayoría de quienes laboran son voluntarios y reciben lo que se puede durante el mes, se reparte lo que hay, de esa forma funciona la asociación".Agregó que "algunos chicos que ya hace muchos años que están hemos logrado ingresarlos a Profe, lo que ahora se denomina Programa Federal Incluir Salud, entonces el gobierno de la Nación, nos manda, cada tanto, discontinuo, como una cobertura para algunos de esos chicos que tenemos, pero no todos se incluyen en este sistema".Por otra parte remarcó que los profesionales "la mayoría trabaja en consultorio particular, pero a la asociación van igual, hace muchos años que algunos profesionales están desde que se inició la asociación, la mayoría ofrece sus servicios en forma solidaria, fonoaudióloga, psicóloga, psicopedagoga, terapista, kinesióloga, médico, asistente social, docentes especiales, acompañantes terapéuticos".Recordó, con agradecimiento que "también tenemos las cuotas de socios, la comunidad siempre acompañó a la asociación, siempre. El año pasado pudimos adquirir el transporte propio, a través del sistema de la Ley de cheques, el gobierno envió para comprar una camioneta con 19 butacas, que hicimos adaptar para poder utilizarla para movilizarnos para hacer actividades recreativas, pudimos viajar a Córdoba. Como conductor se desempeña Gerardo Barbero que, ofrece sus servicios en calidad de voluntario".Como puede desprenderse del relato de la directora toda la comunidad hace esfuerzos de diversa índole para sostener la institución y que pueda seguir brindando sus servicios.Lograr poner en marcha un sitio donde estas personas puedan vivir, en un espacio adecuado a sus necesidades, en un clima confortable y acompañados por personas idóneas para contenerlos es un sueño que acarician desde hace un largo tiempo y que con su inauguración- que será en breve- está a punto de cristalizarse.En tal sentido Carina remarcó que "el nuevo emprendimiento en el que estamos inmersos es el hogar, porque hoy día hay mucho problema social y cada vez se viven realidades más crueles y más difíciles y tenemos chicos que están en una situación de riesgo y no pueden ser contenidos por sus familiares. Nació como proyecto y se fue dando muy rápido por algunos casos especiales que teníamos, es por ello que ya se refaccionó toda la casa y fue adaptada para que pueda ser habilitado. El hogar está ubicado en calle Blas Olivero 658 a la vuelta de la Escuela Mitre, es una casa grande en la que fue adaptado todo lo que es accesibilidad, los baños, sacamos todo lo que era inflamable, pusimos un sistema de alarmas, un sistema de seguridad, matafuegos, etc.".Para arribar a esto la institución debió pasar por diversos trances, Carina relató que "fue muy difícil porque teníamos una cajita con el aporte de los socios, que siempre va juntándose para viajes o algo especial, eso nunca lo tocamos excepto para cosas de los chicos, todos lo que teníamos lo invertimos ahí "."Cuando terminamos con todo lo que era edilicio nos encontramos con las paredes vacías, no teníamos para comprar nada, empezamos a pedir a la gente, por grupo, muchas cosas conseguimos y queremos agradecer a toda la gente que colaboró con las camitas, los colchones los conseguimos en Desarrollo Social de la Provincia, trajimos cuatro colchones y dos donó Limansky, una heladera que nos donó el personal de Tribunales, ahora nos falta una mesa con sillas, una señora donó la cocina, otro grupo nos donó dinero con el que pudimos comprar la tela para las cortinas, y compramos telas con colores vivos, alegres."El hogar es grande, la casa es espaciosa, tiene dos baños, patio, asador, en definitiva un buen sitio para residir".En cuanto a la inauguración se hizo saber que está programado para la última semana de junio.