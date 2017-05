Solá disparó munición gruesa contra Peña

BUENOS AIRES, 29 (NA). - El diputado nacional del Frente Renovador, Felipe Solá, salió ayer al cruce del jefe de Gabinete, Marcos Peña, de quien dijo que "jamás administró ni un kiosco", en tanto que le sugirió "dejar de hacer relato como los K".Enfurecido, el exgobernador bonaerense afirmó que Peña no está calificado para ejercer el cargo que ocupa, al sostener que "no sabe de derecho administrativo, ni de economía", y que "jamás administró ni un kiosco". "¿Qué hace? Nos cuenta historias, construye relatos como Cristina Kirchner. Son dos caras de la misma moneda", consideró en un comunicado.Con esta dura réplica, Solá le dio continuidad al fuego cruzado entre el jefe de Gabinete y el Frente Renovador: Peña había calificado a Sergio Massa como una "persona tribunera", y recordado que el exintendente de Tigre "fue parte del kirchnerismo 10 de los 12 años que gobernaron".Solá salió en defensa de su jefe político, de quien dijo que no debe ninguna explicación a la gente porque fue él quien le puso límite en 2013 a un hipotético proyecto reeleccionista de Cristina Kirchner. "Massa no tiene que explicar nada porque la gente ya sabe que Massa es quien le puso un freno a Cristina cuando nadie se le animaba e impidió que fuera por la re reelección y siguiera atrasando a los argentinos", contestó Solá, quien semanas atrás estuvo a punto de saltar al randazzismo, pero finalmente reafirmó su pertenencia al Frente Renovador."Los que sí tienen que explicar qué pasa con Cristina y la corrupción son Marcos Peña y el Gobierno, que parecen estar muy cómodos con la lentitud de la justicia en las causas de corrupción de la expresidenta y con la polarización forzada entre ellos y los kirchneristas", agregó.En este sentido, subrayó que Peña "tiene que dejar de hacer relato como los K y explicarle a la gente por qué le siguen sacando plata del bolsillo a los sectores más humildes mientras benefician a las mineras y grandes corporaciones". A su vez, consideró que el ministro coordinador debería explicar "por qué recortan la ayuda a los jubilados para comprar medicamentos mientras fomentan la bicicleta financiera para que se enriquezcan los especuladores de siempre".AL CONGRESOPor otra parte, Peña, volverá este miércoles al Congreso para informar a los diputados sobre la gestión de Gobierno, mientras habrá reuniones de comisión en ambas cámaras, algunas con la presencia de funcionarios del Poder Ejecutivo.Peña hizo una primera presentación en la Cámara baja el 22 de marzo y el 25 de abril informó al Senado, con lo que cumplió en lo que va del año parlamentario con la obligación constitucional establecida para su cargo. La exposición de Peña en el recinto para dar cuenta de la marcha de la administración de gobierno empezará a las 11:30.