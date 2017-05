River no aprovechó la oportunidad

River desperdició anoche la oportunidad de quedar como virtual líder del torneo de Primera División, al no encontrarle la vuelta a Rosario Central y empatar 0-0, resultado que lo deja a merced de otro traspié de Boca para poder quedarse con el título. El "Millonario" tuvo un primer tiempo en el que lo dominaron los nervios y la fricción, pero en el complemento mostró sus mejores cartas y estuvo cerca de la victoria.En esa segunda etapa, primero el palo le negó el gol a Sebastián Driussi y después fue el arquero Diego "Ruso" Rodríguez el que desvió un remate de Lucas Alario. De esta forma, River, que el miércoles recuperará su pendiente ante Atlético Tucumán, quedó con 49 puntos, a cuatro del "Xeneize", cuando restan cuatro fechas.RIVER 0 - CENTRAL 0Estadio: Antonio Vespucio Liberti (River). Árbitro: Fernando Rapallini.Augusto Batalla; Jorge Moreira, Jonatan Maidana, Lucas Martínez Quarta, Camilo Mayada; Ariel Rojas, Ignacio Fernández, Leonardo Ponzio, Gonzalo Martínez (58' Auzqui); Sebastián Driussi y Lucas Alario. DT: Marcelo Gallardo.Diego Rodríguez; Esteban Burgos, José Leguizamón, Javier Pinola, Hernán Menosse; Washington Camacho, Damián Musto, Gustavo Colman (59' M. Martinez), Federico Carrizo (73' Lovera); Marco Ruben y Teófilo Gutiérrez (87' G. Herrera). DT: Paolo Montero.No hubo goles.GANO TALLERESTalleres logró tres puntos importantes que lo mantienen a la expectativa en su objetivo de ingresar a la Copa Sudamericana, al imponerse por 2 a 1 a un Atlético Tucumán plagado de suplentes y juveniles, al cabo de un aceptable partido disputado en el estadio "Mario Alberto Kempes".Sebastián Palacios inauguró el marcador para el local, a los 41 minutos de la primera parte, mientras que Cristian Menéndez empató el cotejo a los 10 del complemento para el conjunto de Pablo Lavallén. Sin embargo, Leonardo Gil le dio el triunfo definitivo a la "T", a los 13 minutos del segundo período.LANUS EN EL FINALUn doblete de jerarquía del experimentado Germán Denis le dio el triunfo como visitante a Lanús, que pelea la clasificación a la Copa Sudamericana, por 2-0 sobre Arsenal de Sarandí, que volvió a complicarse con la permanencia en Primera División. El "Granate", que había llevado las riendas del partido y tenido las mejores opciones de gol, tuvo que esperar hasta los últimos diez minutos (81 y 95) para festejar gracias a Denis, que había ingresado un ratito antes.Los dirigidos por Jorge Almirón, con esta victoria, alcanzaron los 42 puntos y se afirman en puestos de clasificación a la Sudamericana 2018. En tanto, el "Viaducto" de Humberto Grondona, que el jueves jugará una final ante Olimpo -restan 45 minutos y empatan 0-0-, volvió a meterse en la "zona roja".LINDA DESPEDIDADefensa y Justicia se impuso por 1 a 0 frente a Tigre en un discreto encuentro que jugaron este domingo. El conjunto de Florencio Varela ganó con un tanto de Andrés Ríos, a los 12 minutos del segundo tiempo, mientras que el elenco de Victoria culminó el partido con diez jugadores al irse expulsado Diego Sosa a los 20 minutos de la primera parte.Este encuentro marcó la despedida del entrenador Sebastián Beccacece, quien a partir de esta semana se sumará al cuerpo técnico de la Selección argentina comandada por Jorge Sampaoli, quien estuvo presenciando el partido.GOLEO GODOY CRUZCon un juego sin fisuras y dominando siempre las acciones,Godoy Cruz de Mendoza goleó anoche a Patronato de Paraná por 3 a 0 en el partido que disputaron en el estadio "Presbítero Bartolomé Grella",Los goles del conjunto tombino fueron convertidos por Fernando Garro, a los 17 minutos, y Gastón Giménez, a los 36, con una volea espectacular, ambos en el primer tiempo, mientras que en el complemento aumentó Marcelo Benítez, a los 45. El equipo mendocino lleva tres triunfos consecutivos y hace cinco que no pierde, mientras que el "patrón" suma once fechas sin conocer la victoria.