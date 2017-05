Sub 20: no hubo milagro

La Selección Sub 20 de Argentina quedó definitivamente eliminada del Mundial de Corea del Sur, luego de que el empate de Arabia Saudita ante Estados Unidos (1-1) este domingo lo privó de acceder a octavos como una de las cuatro mejores terceras. La albiceleste, tercera de la llave A con tres unidades y un balance de goles de +1, precisaba de una derrota del combinado del Golfo para superarlo por diferencia de gol. El triunfo por 2-0 de Honduras ante Vietnam había favorecido los intereses de los hombres de Carlos Ubeda, pero sus esperanzas se vieron frustradas con el empate de Arabia Saudita. Luego de la angustiosa clasificación mundialista conseguida en el Sudamericano de Ecuador, en enero pasado, Ubeda confiaba en que el mayor tiempo de trabajo le diera otros réditos. Es cierto que, en el resultado, quizás no fue tan lineal con el desempeño del equipo en estos tres partidos frente a Inglaterra (0-3), Corea del Sur (1-2) y Guinea (5-0). Con la eliminación consumada, las trabas con los clubes en la cesión de jugadores, tal como fue el caso de Independiente con Ezequiel Barco, vuelven a poner el involucramiento con la Selección en el centro del debate. Tuvo buenos pasajes de fútbol en todos sus partidos, pero los errores defensivos casi no fueron perdonados por sus rivales. Así, el combinado argentino, que llevaba desde el viernes esperando en Corea del Sur la definición del resto de llaves para conocer su suerte, regresa a casa eliminada en primera fase por segundo Mundial consecutivo. Esta eliminación abre un nuevo debate sobre el desarrollo de las divisiones juveniles de la Selección, que a nivel Sub 20 es el máximo ganador de Mundiales de la historia, con seis conquistas. El desembarco de Claudio "Chiqui" Tapia como presidente de AFA tiene como uno de sus principales desafíos poder mostrar un cambio profundo en ese aspecto, donde colocaría a Juan Sebastián Verón como secretario de las Juveniles, a nivel dirigencial.



MASCHERANO, 6

SEMANAS AFUERA

El mediocampista Javier Mascherano estará seis semanas fuera de las canchas tras sufrir una lesión en la rodilla derecha y no podrá realizar la gira que la Selección argentina llevará a cabo por Australia y Singapur, que marcará el inicio de la era de Jorge Sampaoli como entrenador. Mascherano se lesionó en el partido válido por la final de la Copa del Rey en la cual el Barcelona venció por 3 a 1 al Alavés disputado en la tarde del sábado y según informó el club español: "Las pruebas realizadas al jugador argentino han confirmado que sufre una lesión capsular posteroexterna en la rodilla derecha". "El tiempo aproximado de baja es de 6 semanas", añadió el Barça a través de un comunicado, por lo cual el futbolista se perderá los dos partidos amistosos de la Selección argentina ante Brasil y Singapur los próximos 9 y 13 de junio. Mascherano había vuelto a jugar como titular en el encuentro frente al Alavés tras recuperarse de una lesión muscular hace quince días y debió salir en camilla en el minuto 11 del encuentro luego de sufrir un choque con Marcos Llorente. El jugador terminó regresando a la cancha ayudado con muletas para poder festejar junto a sus compañeros la obtención de la Copa del Rey, tras lo cual se sentó cuando sus compañeros festejaban dando la vuelta olímpica.