Errores propios y, lo de costumbre…

Atlético de Rafaela no tuvo un buen desempeño en el Monumental y no hubo uno que se destaque sobre el resto. Sí, la imagen del final con Hoyos empujando a no poder más y hasta llegar a posición de cinco con balón dominado, más allá de lo reprochable en los goles ‘Piratas’ –que poco pudo hacer-; o los destellos de Luna, con un gol que ilusionó a todos los hinchas en el comienzo y cuando el panorama pintaba mal; o el debut de Gaggi, que más allá de todo lo que se juega la ‘Crema’, entró y bancó la parada.Los errores propios volvieron a costarle el partido.Tal vez se le pueda criticar que no salió a intentar cortar esa pelota que cayó al corazón del área y terminó en gol, o que salió apresurado ante el error de sus compañeros en el segundo. La imagen es la del final, terminó jugando casi en la mitad de cancha y más allá de los errores, sigue teniendo buenas actuaciones.Firme y expeditivo. Fue de menos a más y cuando la pelota ‘quemaba’ fue opción de salida.No se encontró con su pareja de zaga. Falló en un momento determinante y la visita se encontró con el segundo gol. Salió lejos a bajar a Barbieri y se ganó la quinta amarilla.Quedó claro que no jugó en su posición. Le costó muchísimo todo el partido, hasta por momentos dio la sensación de estar físicamente disminuido. Levantó algo en el complemento.Si bien no quedó expuesto por ninguna jugada en particular, perdió mucho en el mano a mano con Melano, sobre todo en el PT.Mucho esfuerzo para ser una rueda de auxilio en el medio campo. Un pacman para recuperar la pelota y cubrir las espaldas de sus compañeros.En el PT le costó y perdió mucho. Se ganó la quinta amarilla tras perder el balón y parar una contra. Out vs Godoy Cruz.Tuvo el penal para volver a transformarse en el héroe cremoso. La tiró a las nubes. Intermitente de principio a fin.La pelota le llegó poco. Avisó antes del minuto con un remate que se fue cerca y repitió a los 27m con un golazo. Atlético lo necesita más enchufado, como en esa jugada del ST que 'maradoneó', asistió y llegó el penal.De diciembre que no jugaba en Primera. Le costó. No tuvo demasiada participación y Llop lo sacó en el entretiempo.El mejorcito de arriba. Exige, se hace y genera espacios. Mejor en el PT, aunque estuvo siempre en offside.Se fue expulsado por exceso verbal. Había entrado bien, con un remate que Acosta mandó al córner.Debut aprobado para el juvenil. Entró en un momento súper caliente del partido y se hizo cargo. Se encontró con Gudiño y metió un par de centros interesantes.Jugó pocos minutos para ser evaluado. Tuvo un cabezazo que nadie llegó para empujarla y no mucho más.