Gran desfile militar por el festejo del 25 de Mayo

BUENOS AIRES, 28 (NA). - Unos 6.000 efectivos de las Fuerzas Armadas participaron ayer de un desfile militar en el barrio porteño de Palermo, en el marco de la celebración del 207 aniversario de la Revolución de Mayo. El desfile de las bandas musicales de las Fuerzas Armadas, con importante afluencia de público, comenzó a las 11:00 en la Avenida Del Libertador y Salguero y se extendió hasta el Campo Argentino de Polo, fue acompañado por el paso de 20 aeronaves C- 130 Hércules, IA-58 Pucará y Douglas A-4 Skyhawk.

Del evento participaron el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y el ministro de Defensa, Julio Martínez, organizador del espectáculo al que se sumaron las bandas de música de las fuerzas armadas de Bolivia, Chile, España, Estados Unidos, Francia, Italia, Marruecos, Paraguay, Perú y Uruguay, entre otras, que arribaron al país para participar de la celebración.

La actriz y cantante Cecilia Milone fue la encargada de entonar las estrofas del Himno Nacional Argentino, mientras que las bandas extranjeras, por su parte, ejecutaron no solo música militar sino canciones típicas de sus respectivos países.

A las 14.30 se llevó a cabo un espectáculo musical de acceso libre y gratuita, aunque con capacidad limitada, en el Campo Argentino de Polo. La ceremonia incluyó al igual que el año anterior, a los veteranos de la Guerra de Malvinas. "Las Fuerzas Armadas estuvieron 15 años sin desfilar. Queremos que desfilen, que tengan contacto con la sociedad, porque son Fuerzas Armadas que están al servicio de la democracia y de las instituciones, no del Gobierno", sostuvo Martínez en declaraciones a la prensa.

El Ministerio de Defensa destacó además que se trata de "un verdadero desfile solidario" debido a la invitación del pública a aportar alimentos o perecederos para una colecta que realiza en conjunto con Cáritas. El Ejército dispuso en el Campo Argentino de Polo una serie de puestos de recolección de las donaciones, que serán destinadas a las poblaciones de zonas afectadas por las inundaciones de los últimos meses.

Con una ovación generalizada, cientos de ex combatientes de la guerra de Malvinas provenientes de todo el país, en muchos casos acompañados por familiares, marcharon a lo largo de la avenida Libertador para cerrar la celebración de la Revolución de Mayo.