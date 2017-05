PDP: dentro del FPCYS en la Provincia y lista propia en Rafaela

EL COMITE LOCAL AUN NO DEFINIO SI VAN SOLOS O EN EL FRENTE PROGRESISTA

En la jornada de ayer se desarrolló en la sede del Partido Demócrata Progresista en Rosario (Entre Ríos 1443) el Congreso Extraordinario en el que definió la estrategia electoral para los comicios provinciales de intendentes, presidentes comunales y concejales y las elecciones nacionales de 9 diputados, a llevarse a cabo entre agosto (primarias) y octubre (generales).Los 220 congresales que representaron a 140 comités de toda la Provincia definieron la continuidad dentro del Frente Progresista Cívico y Social.Por la ciudad de Rafaela participaron Pablo Miassi, Alejandro Zeballos, Atilio Pignoni, Tino Muñoz de Angélica y Horacio Bertoglio de Sunchales, todos ellos congresales por el departamento Castellanos.El mandato que llevaron desde nuestra ciudad fue la posición que terminó siendo la ganadora, es decir, la posibilidad de ir dentro al Frente Progresista en las próximas elecciones provinciales, y autorizar a la Junta Ejecutiva Provincial para realizar las excepciones en los distritos que decidan otra estrategia electoral. Esto implica aliarse con otros partidos, o bien, transitar el camino de la soledad, y presentarse como Partido Demócrata Progresista.Esta decisión fue adoptada en función de la base comunal del PDP, en donde hay 14 comunas que están en manos de los demoprogresistas y la mayoría irá dentro del Frente Progresista Cívico y Social y necesitan el apoyo del resto de los partidos socios para renovar el mandato. Y de los 350 distritos, en unos 48 se presentaría una lista del PDP.Además, esta decisión también se corresponde con la posibilidad de que continúen trabajando dentro del Ejecutivo Provincial aquellos dirigentes que hasta ahora lo venían haciendo, dada la pertenencia del PDP al Frente Progresista.¿Y EN RAFAELA?En nuestra ciudad, aún no se sabe si la decisión adoptada por el congreso se aplicaría o se buscaría conseguir una de las excepciones.Se conversó esta semana en el Comité y hay un consenso por una lista propia que, en principio, "son las que está buscando la sociedad rafaelina", de acuerdo a lo que se entusiasman los propios integrantes del PDP.Pero, aún no están definidos si irán dentro del Frente o bien, como partido solitario.Por ahora, no dan confirmaciones de los nombres, aunque dejan entrever que los que se mencionan hasta ahora, serían los que conformarían la nómina final. "Se ha trabajado mucho en el último año y medio y desde 2013 el grupo lo manifiesta así . Estamos confiados en que podemos hacer una muy buena elección.