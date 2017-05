Golpearon y robaron a un remisero

Un hombre de 48 años, de profesión remisero, denunció en sede de la Comisaría 13ª, que en momentos en que se dirigió con su remís, en horario de trabajo -madrugada del sábado-, hasta la entrada del Asentamiento Demarchi -más precisamente en intersección de calles Gardel y Buffa, en el extremo norte de barrio Italia- por un pedido de servicios en dicho lugar, fue golpeado y asaltado por personas desconocidas que estaban encapuchadas.

Es que cuando el remisero arribó al sitio -según dijeron a este Diario fuentes extraoficiales ligadas a la investigación- fue abordado por sujetos desconocidos, quienes apuntándolo con un revólver, le exigieron el dinero que él portaba en su remís y también el teléfono celular.

No conformes con haberle robado la recaudación -no trascendió el monto-, los delincuentes le provocaron una lesión al trabajador del automóvil, pegándole con la culata del arma un fuerte golpe en la nariz, y provocándole heridas en el rostro.

Y la pesadilla no terminó allí. Instantes más tarde el chófer del remís asaltado escuchó un disparo de arma de fuego, que si bien iba dirigido hacia su automóvil, afortunadamente no impactó en el vehículo.

Recibió la denuncia personal de la Comisaría 13ª por razones de jurisdicción, recayendo esta en el Fiscal de turno, Gustavo Bumaguín.



HALLAZGO DE

MOTOCICLETAS

* Efectivos de Comisaria 13ª, hallaron en intersección de calles Luis Maggi y 500 Millas un motovehículo marca Honda Biz en estado de abandono. Se lo trasladó a sede policial para averiguación de su real procedencia.

* Personal de la Comisaría 13ª fue informado por parte de la GUR de la presencia de un motovehículo marca Guerrero Trip en intersección de calles Rosario y Oroño que se hallaba en aparente estado de abandono. Se procedió al traslado del birrodado a sede policial para averiguación de su real procedencia.

* Personal de Comisaria 3ª Sunchales tras encontrarse de recorridas divisaron en calle Lisandro de la Torre una motocicleta cuyas características coincidían con una sustraida en horas de la mañana. Se procedió a su formal secuestro y traslado a sede policial.

* Efectivos de Comisaría 6ª Frontera observó en calle 100 con calle 7 a dos sujetos trasladando un birrodado tipo 110 c.c., quienes al advertir la presencia policial emprendieron la huida abandonando el rodado. El mismo poseía pedido de secuestro de la ciudad de San Francisco.