Cuatro triunfos al hilo para el CRAR

El Círculo Rafaelino de Rugby superó por 53-19 a Cha Roga en Santo Tomé, partido disputado en la tarde de ayer, correspondiente a la fecha 4 de la primera instancia de la Zona Ascenso del Torneo Regional del Litoral.

El conjunto dirigido por Cristian Martino y Leonardo Crosetti apoyó ocho tries por intermedio de Mariano Ferrero (2), Santiago Salari, Martín Zegaib, Maximiliano Bertholt, Guillermo Zbrun, Jonatan Viotti y Juan Manuel Imvinkelried; mientras que Pablo Villar sumó 13 puntos fruto de un penal y cinco conversiones.

Con esta nueva victoria, la cuarta seguida, CRAR se mantiene en lo más alto de la tabla de posiciones. El próximo sábado el Círculo Rafaelino estará recibiendo a Los Pampas de Rufino, encuentro correspondiente a la quinta y última fecha de la primera fase de la Zona Ascenso.



Todo lo sucedido en la fecha 4: Primera: ZONA A: Duendes 33 – Jockey 32, Tilcara 22 – Provincial 8, UNI (SF) 15 – GER 49. Posiciones: GER 18; Duendes 15; Jockey 12; Tilcara 6; UNI (SF) 5; Provincial 4. ZONA B: Rowing 13 – Estudiantes 16, UNI (R) 25 – Santa Fe RC 27, Old Resian 7 – CRAI 18. Posiciones: CRAI 17; Estudiantes 14; Santa Fe RC 8; UNI (R) 7; Rowing 6; Old Resian 5.



Próxima fecha (5º): Duendes vs Tilcara, GER vs Provincial, Jockey vs UNI (SF); Estudiantes vs Santa Fe RC, CRAI vs Rowing, Old Resian vs UNI (R).



Zona Ascenso: Cha Roga 19 - Círculo Rafaelino 53, La Salle 15 – Logaritmo 13, Los Caranchos 24 – Los Pampas 22. Posiciones: Círculo Rafaelino 18, puntos; La Salle 14; Los Caranchos 14; Pampas 10; Logaritmo 3; Cha Roga 2



Próxima fecha (5º): CRAR vs Los Pampas, Logaritmo vs Cha Roga, La Salle vs Los Caranchos.