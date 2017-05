Peña le pidió a Gils Carbó que difunda datos sobre Odebrecht

BUENOS AIRES, 28 (NA).- El jefe de Gabinete, Marcos Peña, le pidió ayer a la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, que "haga pública de manera inmediata" la información sobre las coimas que pagó la empresa Odebrecht en la Argentina una vez que reciba los detalles de parte de la Justicia de Brasil. Peña consideró que esa es la "obligación" de Gils Carbó para "eliminar cualquier sospecha" sobre presunto encubrimiento, a la vez que defendió al director de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Gustavo Arribas, señalado por un presunto cobro de la firma brasileña, y remarcó que "está claro que si hubo coimas de Odebrecht, fue a funcionarios kirchneristas".El Gobierno intenta redoblar la presión sobre Gils Carbó, a quien busca separar del cargo (para lo cual sería necesario un juicio político en el Congreso) y en ese contexto, Peña subrayó que les "parece equivocado que la procuradora de la Nación sea alguien con militancia política" y habló sobre posible "mala praxis en la función" por parte de la procuradora. "En la Argentina no están presos los que recibieron las coimas. Por eso es tan importante que se sepa qué funcionarios públicos del kirchnerismo recibieron coimas de la empresa Odebrecht", afirmó el jefe de Gabinete en diálogo con Radio Mitre.Al respecto, le apuntó a Gils Carbó al afirmar que quien ocupa ese cargo "tiene que ser alguien que ejerza con independencia y con responsabilidad" y agregó: "Mientras ella esté y no se vean elementos claros de avance hacia la corrupción kirchnerista, porque al contrario se ven maniobras poco claras, entonces vamos a tener una evaluación crítica"."La obligación de Gils Carbó para eliminar cualquier sospecha es que si recibe esa información, la haga pública de manera inmediata", continuó Peña, al tiempo que sostuvo que "deja mucho que desear la sensación de que se arrastran los pies y que no hay una actitud proactiva en investigar la corrupción del Gobierno anterior, al que ella públicamente ha adherido".DEFENSA DEMAJDALANIPor otra parte, Peña recordó que el gobierno nacional ha planteado una "investigación interna" respecto de las denuncias de la diputada de la Coalición Cívica y cofundadora de Cambiemos, Elisa Carrió, sobre el supuesto accionar de la subdirectora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Silvia Majdalani, a quien la legisladora acusó de realizar espionaje en su contra."Hemos planteado una investigación interna, ya que sería muy negativo que haya espionaje a cualquier persona, o de cualquier tipo", sostuvo Peña quien descartó la remoción de Majdalani al menos por ahora, mientras se desarrolla esa pesquisa interna.