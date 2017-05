La CIDH aceptó visitar a Milagro Sala en la cárcel

BUENOS AIRES, 28 (NA). - La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) anunció ayer que decidió "aceptar la invitación del Estado nacional para realizar una visita a Milagro Sala" en el Penal de Alto Comedero en Jujuy, donde está detenida desde 2016. Así lo anunció su relator para el país, Francisco Eguiguren, luego de cerrar el período de sesiones extraordinarias realizado entre el 22 y el 27 de mayo con una conferencia de prensa realizada en el Espacio Memoria y Derechos Humanos (ex ESMA)."La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) decidió aceptar la invitación del Estado argentino para realizar una visita a Milagro Sala en la Unidad Número 3 de Mujeres del Servicio Penitenciario de la provincia de Jujuy", informó poco después el comunicado oficial de la CIDH. En este sentido, el organismo informó que "esta visita se realizará en el marco de la solicitud de medida cautelar en la cual Milagro Sala es la propuesta beneficiaria, que la CIDH está procesando actualmente"."La CIDH y el Estado argentino se encuentran actualmente coordinando la fecha de la visita. Tanto la Comisión como el Estado están interesados en que esta visita tenga lugar en las próximas semanas, antes que termine el mes de junio", informó el organismo. Durante la conferencia de prensa que brindaron los comisionados de la CIDH, Eguiguren resaltó que la visita les "permitirá conocer aspectos objetivos vinculados a la medida cautelar, como las condiciones de detención, el estado físico y emocional" de Sala.La CIDH es un órgano autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión tiene el mandato de promover la observancia y defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia.PREOCUPACIONPOR VENEZUELAEn tanto, la CIDH advirtió en Buenos Aires contra el uso de fuerzas militares para el control de manifestaciones, y manifestó su "profunda preocupación" por el agravamiento de la violencia en Venezuela. "El sistema interamericano es muy claro en que las fuerzas militares no están capacitadas para asumir el control del orden público, tampoco la participación de civiles armados en esta tarea", declaró el presidente de la CIDH, el peruano Francisco Eguiguren.En este sentido, el responsable del organismo internacional dijo que el uso de las fuerzas militares produce "resultados siempre lamentables".En una rueda de prensa al cierre del 162 Período Extraordinario de la CIDH que sesionó esta semana en Buenos Aires, el comisionado aludió a la situación en Venezuela. "La protesta social es un derecho que debe ejercerse con libertad y seguridad y en forma pacífica y que el Estado tiene que respetar", dijo Eguiguren y advirtió que "los civiles no pueden ser sometidos a jurisdicción militar".La CIDH se refirió a la aplicación en Venezuela de la segunda fase del "Plan Zamora" que "implica el traslado de 2.000 efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana y 600 soldados de operaciones militares. Se ha reportado que 341 civiles están siendo procesados en la jurisdicción penal militar, de los cuales 178 permanecen detenidos", precisó un comunicado.La conferencia de prensa tuvo lugar en la sede del Archivo Nacional de la Memoria, que funciona en uno de los edificios de la antigua Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), un centro clandestino de detención de la dictadura argentina (1976-83), convertido en sitio de memoria.Por último, Eguiguren calificó como "positiva" la marcha atrás dada por el presidente brasileño Michel Temer a la orden de desplegar militares el miércoles frente a las protestas, que retiró al día siguiente ante la andanada de críticas que recibió. "El Estado de Brasil tiene la obligación de facilitar el derecho a la manifestación y la protesta", dijo el relator para la Libertad de Expresión, Edison Lanza.