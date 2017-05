Píldoras Políticas

SIMILITUDES ENTRE RANDAZZO Y SCIOLIEl senador del PJ-FPV Juan Manuel Abal Medina aseguró ayer que "va a haber PASO seguro" para definir las listas del justicialismo y sostuvo que las críticas del kirchnerismo al exministro de Transporte Florencio Randazzo son "lo mismo que le hacían a Daniel Scioli en 2015".En una entrevista con Noticias Argentinas, el senador por la provincia de Buenos Aires sostuvo que "tenerle miedo" a las primarias "es tenerle miedo a la participación de la gente" y pidió "discutir cuál es el modelo más eficiente para ser oposición a este Gobierno".UCR, SUMISAEl diputado nacional Ricardo Alfonsín advirtió que la UCR tiene un rol "absolutamente sumiso" en la alianza gobernante Cambiemos y se quejó de la falta de participación del centenario de partido en el armado de lista de candidatos para las elecciones de 2017. Alfonsín sostuvo que en su partido "algunos no se animan a manifestar sus discrepancias con el Gobierno y mantienen una relación de vasallaje con el PRO".CAMBIOS A DISTANCIAA pesar de estar internado hace casi dos meses y de haber sido desplazado transitoriamente, el director general de Aduanas, Juan José Gómez Centurión, sigue a distancia la situación del organismo. Según supo esta sección, en las próximas semanas "habrá cambios" en la Aduana, más precisamente modificaciones y traslado de funcionarios con cargos jerárquicos.Reemplazo por Pedro Luis Chapar, Gómez Centurión se enteró de irregularidades en torno a coimas que habrían recibido algunos integrantes del organismo para "sacar" contenedores que ingresaron al país flojos de papeles y que el Gobierno había decidido donar.Más allá de que se mantiene en contacto con las actuales autoridades de la Aduana, el funcionario nacional continúarecuperándose de las sucesivas operaciones a las que fue sometido en abril pasado y se espera que en los próximos días sea dado de alta y trasladado a su casa.PATACON DE LA SUERTEAunque no se caracteriza por vestir bombacha de campo y sombrero, el secretario general de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), Andrés Rodríguez, se define como "tradicionalista" y lo muestra de una particular manera. Sobre su camisa, el secretario adjunto de la CGT luce, orgulloso, "un patacón", pero no de los emitidos entre 2001 y 2002: se trata de una moneda de plata de un peso acuñada en 1882.Ante su "perdurable belleza", según el Centro Numismático Buenos Aires (CNBA), tras su emisión se realizaron muchas falsificaciones que aún hoy llegan hasta las casas especializadas en la materia.Sin embargo, el sindicalista subraya que la que él viste es "una de las originales" de la tanda de 413.711 monedas querealizó ese año la Casa de Moneda de Buenos Aires. "Hasta ahora me trajo buena suerte", destacó Rodríguez esta semana al salir de un acto en la Casa Rosada.CAMPAÑA JUDICIALEn el ámbito judicial hay quienes empezaron a dejar trascender la participación en actos políticos de algunos jueces con el fin de tratar de correrlos del cargo por su "intervención activa en política", algo expresamente prohibido por ley.Por estos días uno de los señalados es Mario Pedro Yutiz, integrante de la Sala 3 de la Cámara Penal de San Martín, por aparecer como orador junto al diputado del FPV y consejero de la Magistratura Rodolfo Tailhade en la invitación a un evento proselitista.En el anuncio, que trascendió por Whatsapp, se presenta al evento bajo el nombre "Cena compañera: 2x1, el retroceso en materia de derechos humanos en tiempos de Macri" y quienes hicieron circular el flyer por whatsapp señalaron que "se ve claramente que es un caso de actividad politíca".El grupo que hizo circular las imágenes advirtió que Yutiz "todo el tiempo hace proselitismo político" y subrayó que eso es causal de juicio político según la ley 13.661 que regula el procedimiento para el enjuiciamiento de magistrados en la provincia de Buenos Aires.La "grieta" en el ámbito judicial no se cierra.