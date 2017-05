Florida visita a Villa Trinidad

El sorprendente Florida de Plaza Clucellas, que viene de dejar en el camino en las fases anteriores a dos equipos fuertes de nuestra ciudad a través de los penales, como lo son Peñarol y Ferro, buscará este domingo dar otro paso hacia una nueva instancia de la Copa Santa Fe 2017, cuando visite, a partir de las 15, a Libertad de Villa Trinidad, representante de la Liga Departamental San Martín. El árbitro del encuentro será Rubén Celayes, de la mencionada liga. Este será el partido de ida de la segunda fase, ya que la revancha está anunciada para el próximo sábado 4 de junio en Clucellas. Los dirigidos por Diego Priolo tratarán de traerse un resultado positivo para afrontar el partido de vuelta con más tranquilidad, ya que en la tercera fase se enfrentará a Ben Hur -equipo del Federal B-, habiendo en juego un premio de 35.000 para el ganador.El probable equipo de la “Flora” sería con Jorge Galizzi; Gabriel Montenegro, Jorge Domínguez, Valentín Lorenzatti y Javier Lezcano; Jorge Salteño, Emiliano Lorenzatti, Maximiliano Pezzi y Pablo Andretich; Hernán Dobler y Lucas Lorenzatti.El resto de los encuentros de este domingo son estos: Sarmiento de Margarita vs Tigre de Avellaneda; Ocampo Fábrica de Villa Ocampo vs Huracán F.C. de Vera; Alianza Sport vs ADIUR de Rosario; Unión Soc. Italia vs Beltrán F.C.; Blanco y Negro de Alcorta vs Totoras Juniors; Coronel Aguirre de Villa Gobernador Gálvez vs Puerto San Martín; Porvenir Talleres vs Belgrano de Santa Isabel y Trebolense de El Trébol vs Unión de Bernardo Irigoyen.