Grillo, con chances en Fort Worth

Emiliano Grillo se permite esperanzarse con un domingo a plena lucha por el título del DEAN & DELUCA Invitational, en Texas, Estados Unidos: este sábado anotó 65 golpes (-5) y logró la mejor vuelta del día, por lo que subió 25 puestos y quedó 8° con 206 (-4), a cinco del puntero Webb Simpson.Grillo tuvo un recorrido sin errores a lo largo de los 18 hoyos y logró cinco birdies en el 2, 9, 12, 17 y 18. Un cierre ideal para ilusionarse, aunque deberá esperar en la última jornada una caída del norteamericano Simpson, que empleó 67 golpes (-3). Si bien no pudo alzarse con su segundo título en el PGA Tour, Grillo viene cumpliendo una temporada 2016/17 a pura ganancia, ya que apenas falló un corte clasificatorio (CareerBuilder Challenge) y estará presente en todos los Majors de este año, debido que terminó entre los 30 mejores de la última FedEx Cup. Su mejor actuación fue el 7° puesto en el Arnold Palmer Invitational, aunque también merece destacarse el 11 lugar en The Players. Angel Cabrera, el otro argentino que sigue en carrera, no pudo repetir el buen rendimiento de la segunda vuelta y rubricó una tarjeta de 72 (+2) que lo hizo retroceder hasta el 48° lugar.