El Ejecutivo envió una ordenanza para la expropiación de terrenos inundables

El Departamento Ejecutivo Municipal elevó al Concejo el Proyecto de Ordenanza para la expropiación de los terrenos necesarios para el saneamiento hidráulico y la conexión vial sobre predios, algunos vendidos de manera ilegal, en el oeste de nuestra ciudad.Se trata de una zona cercana al barrio Güemes, que no pertenece a ningún barrio ni hay loteo habilitado. Hasta tanto no se ejecuten estas obras no se pueden urbanizar de acuerdo a lo que regula la Ordenanza N° 4.170.El municipio trabaja intensamente para evitar la comercialización de tales tierras, principalmente porque se ubican en sectores que pueden inundarse a causa de las fuertes lluvias.Oportunamente se promovió y tramitó un Recurso de Amparo ante la Justicia Ordinaria de Rafaela obteniéndose el despacho favorable de una medida cautelar que ordenó a los titulares de los inmuebles cesar en la subdivisión y construcción de viviendas sobre los mismos, a efectos de no agravar la situación de hecho existente en el sector.LOS ANTECEDENTESEl terreno que la Municipalidad busca obtener es uno en donde hay un largo historial de reclamos. Se trata del denominado "Loteo Aragno", en donde, como se dijo, se llegó hasta la Justicia.El predio ya cuenta no solo con construcciones, sino también con algunas familias viviendo, inclusive, los propios Aragno.El objetivo que se busca con la expropiación es posibilitar la realización de obras estratégicas en el sector, como el ensanche de la Avenida Salva o trabajos de desagües. Claro está, se deberá contemplar también el futuro de las familias que ya están radicadas allí.Este loteo fue motivo de la redacción de una ordenanza que, incluso, señala que de persistir con la venta de los lotes, se autoriza al municipio a la demolición de lo construido en el sector. Aunque existía un acuerdo político en el Concejo Municipal para que esto no ocurra mientras haya familias viviendo en el lugar. Es por eso que será interesante saber cómo se resuelve este tema.Este tema está lejos de ser nuevo: hubo intensos debates en el Cuerpo Legislativo sobre qué hacer en estos casos. Porque desde el Municipio se asegura que no hay ningún loteo presentado, desde el loteador se asegura que es el Estado el que impide ese desarrollo inmobiliario y, mientras tanto, la gente compra y construye (muchos de buena fe), confiando en que en un futuro podrá hacerse de la escritura del lugar. Pero, muy dificilmente ocurra.