Amenazaron a una escuela y suspendieron las clases

Un hecho bastante atípico revolucionó la ciudad de Sunchales ayer por la mañana, cuando las autoridades de la escuela Manuel Nicolás Savio notificaron de una nota amenazante encontrada en las puertas del establecimiento. “Vamos arrasar con todo y no va a quedar nadie”, decía el mensaje encontrado por una autoridad del establecimiento.Es por eso que los alumnos concurrentes al establecimiento educativo se encontraron con un gran despliegue policial a la hora de comenzar las clases. Las mismas fueron suspendidas rápidamente.La Delegada de la Región 3 de Educación, Carolina Pelegry, se hizo presente en la ciudad en la misma mañana, a fin de interiorizarse de la situación y adoptar las medidas pertinentes. El hecho no pasaría de una travesura de no ser porque hace pocas semanas, la misma escuela recibió un ataque con un elemento incendiario, el cual si no provocó más daños que una pared manchada fue porque resultó arrojado en el acceso principal, donde la carga de fuego es mínima.“Habrá un operativo policial de chequeo, patrullajes y controles en la mañana para retomar las actividades con normalidad en el turno tarde”, relató Pelegry a medios sunchalenses.“Yo me anoticio antes de las 7 de la mañana cuando desde la escuela me informan que habían encontrado una nota de tenor amenazante, para definir los pasos a seguir”, explicó Pelegry y comentó que la decisión fue la de suspender las clases para que pueda trabajar la Policía. “Nos pareció en modo preventivo que era lo mejor a fin de dejar trabajar a la Policía. Suponemos que será una broma de mal gusto pero no queremos arriesgar sino ser cautos”, prosiguió en el medio Sunchales Hoy.En tanto, finalizó diciendo que “de ahora en más trabajaremos institucionalmente para poder abordar esta problemática, charlar con los alumnos y poder reforzar el vínculo escolar, directivo interno”, consideró.Este Medio trató de comunicarse con las autoridades de la escuela Savio, pero no hubo mucha tensión al respecto."Lo de la amenaza es verdad, la directora no está autorizada a hablar, estaban viniendo autoridades del ministerio para ver cómo seguían con el turno tarde", dijo una voz cercana a la escuela. Por lo bajo, se hablaba de "problemas internos de la escuela", para no alertar a la población sunchalense. "No podíamos dar clases en estas condiciones", le dijo un docente de esa escuela a LA OPINION.