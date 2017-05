ASSA: Rafaela propuso a Jorge Maina y perdió

El pasado viernes 19 de mayo se llevó a cabo la Asamblea Especial de Accionistas de Aguas Santafesinas Sociedad Anónima. Tal cual como se había acordado políticamente, la ciudad de Rafaela llevó una propuesta para que uno de los directores vuelva a ser de nuestra localidad. Pero los resultados fueron negativos.

LA OPINION dialogó con el Jefe de Gabinete, Dr. Eduardo Lopez, quien confirmó que "todos los otros accionistas ratificaron al director que ya estaba", en referencia a Darío Corsalini, quien continuará en el cargo, representando a los Municipios no oficialistas.

Lopez indicó que quien había sido mocionado por nuestra ciudad fue el expresidente del Concejo Municipal y su antecesor en el cargo, Jorge Maina.

Por otra parte, donde sí hubo cambios fue en el representante de los Municipios por parte del oficialismo: Federico Pezz fue reemplazado por el representante de Firmat, Alfredo Menna, quien alguna vez fuera diputado provincial. También hubo un cambio en los Síndicos, quien ahora tiene un representante de Reconquista.

Recordemos que Rafaela tiene acciones Clase B. El mayor accionista de ASSA, es el Estado de la Provincia de Santa Fe con el 51% del capital social. El resto está integrado por los Municipios que forman parte de la concesión con el 39% (clase A), y el 10% restante corresponden a los empleados de la sociedad mediante el Programa de Propiedad Participada (clase C). La Provincia cuenta con dos directores, los municipios con otros dos (uno por la oposición y otro por el oficialismo, es un acuerdo no escrito que se respeta desde hace 10 años) y el quinto representa a los trabajadores.

El Partido Demócrata Progresista había presentado una propuesta en el Concejo Municipal para que la ciudad llevara una moción para recuperar el cargo de director que alguna vez ostentaran Marcos Corach (hoy Secretario de Desarrollo, Innovación y Relaciones Internacionales) y Carlos Maina (hoy Gerente local de Aguas Santafesinas SA). Lo que había motivado ese pedido era que Corsalini había visitado solamente una vez nuestra ciudad y que no estaba al tanto de la situación de Rafaela. Además, continuaba en su cargo como concejal, lo que dificultaba que realizara con plenitud su puesto en ASSA.

Un mes después de haberse presentado el proyecto, a comienzos de marzo, el Intendente Luis Castellano recibió a representantes del PDP y se comprometió a llevar la propuesta, tal cual como sucediera la semana pasada. Allí se comprometieron a trabajar conjuntamente para buscar que uno de los directores pueda ser de nuestra ciudad, del oficialismo del gobierno provincial o de la oposición, remarcando así que la cuestión sanitaria debía ser una política de Estado.

Ahora, solo resta esperar a que pasen dos años, para que cumplan en mandato quienes fueron elegidos la semana pasada, para que la ciudad vuelva a realizar una propuesta similar a la del pasado viernes 19.