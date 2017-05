Hockey: CRAR recibe a CRAI

Este sábado se disputará la penúltima fecha del torneo Apertura “Carlos Marín” de damas organizado por la Asociación Santafesina de Hockey. En la oportunidad, CRAR estará recibiendo a CRAI de Santa Fe en toda la tira, arrancando el encuentro principal desde las 16:30.El equipo dirigido por Matías Rodríguez y Nicolás Navarro está compartiendo la sexta posición con Universitario, mientras que a un punto se ubica Alma Juniors de Esperanza. Recordemos que hasta el sexto clasificado jugarán el nivel superior del Dos Orillas, que se disputará en el segundo semestre del año junto a los equipos de Paraná.Luego del buen triunfo ante Colón del sábado anterior, el elenco rafaelino buscará continuar por la buena senda ante uno de los rivales del lote de arriba de la competencia, que el fin de semana anterior viene de lograr el ascenso a la Liga Nacional B 2018, tras ser segundo del Regional A.El Quillá 22 puntos; Banco Provincial 16; Santa Fe RC y CRAI 15; La Salle 13; Universitario y CRAR 8; Alma Juniors 7; Atlético Franck 3; Colón 0.este domingo se jugará la quinta fecha de la Zona B. Los partidos a disputarse son: Juventud de Nuevo Torino vs. Bella Italia; Sportivo Norte de Rafaela vs. Libertad de San Francisco; Juventud de Humboldt vs. Moreno de Lehmann y Atlético Pilar vs. Fénix de Lehmann.