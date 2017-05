Del Potro jugará en Roland Garros

PARIS, 27 (AFP-NA). - El tenista argentino Juan Martín Del Potro, que estaba en duda por sus dolores en un hombro y en la espalda, confirmó este viernes que sí participará finalmente en Roland Garros, torneo que empieza el domingo en París y donde no juega desde 2012. "Estoy muy feliz de volver a París, después de cinco años. Voy a jugar otra vez este torneo, que es muy lindo y muy importante. Espero encontrarme en buenas condiciones. Para mí, estos días sirven de preparación, para saber cómo está mi cuerpo, cómo me adapto a este torneo. Hace casi cinco años que no lo juego y espero estar bien para el día que me toque jugar", declaró Del Potro a la televisión ESPN tras su práctica en las instalaciones de Roland Garros.CONOCEN RIVALESLos nueve argentinos que estarán presentes en Roland Garros, segundo Grand Slam de la temporada, definieron su camino en el cuadro principal, con un choque albiceleste de entrada entre el tandilense Juan Martín Del Potro, mejor rankeado, y el bahiense Guido Pella, que llegó desde la qualy.Para Del Potro, 30° del escalafón ATP, podría aparecer en la continuidad de su andadura en París Almagro o Baghdatis en segunda ronda y, luego, nada menos que el número uno del mundo, el escocés Andy Murray. En tanto, Pella accedió este viernes al cuadro principal al ganarle en tres sets al francés Maxime Janvier por 6-7 (3), 6-2 y 6-2.Por su parte, el porteño Diego Schwartzman, segunda raqueta argentina, también enfrentará a un rival surgido de la clasificación como Andrey Rublev. Además, el azuleño Federico Delbonis, de poco andar en la temporada de polvo de ladrillo debido a una molestia física, debutará ante el ruso Konstantin Kravchuk, mientras que el bonaerense Nicolás Kicker, reciente cuartofinalista en el ATP 250 de Lyon, jugará en primera instancia ante Damir Dzumhur, de Bosnia.Los duelos más atractivos (y parejos) para los tenistas albicelestes tendrán al chascomusense Carlos Berlocq con el ucraniano Alexandr Dolgopolov, y al marplatense Horacio Zeballos frente al italiano Adrian Mannarino.Quien la tendrá difícil será el rosarino Renzo Olivo, que se verá las caras con el local Jo-Wilfried Tsonga. Por último, el santiagueño Marco Trungelliti (161º) superó la última etapa de la clasificación ante el italiano Matteo Donati y en el cuadro principal debutará contra el local Quentin Halys.