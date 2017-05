La siembra de trigo se retomó esta semana pero el mal tiempo no tardó en volver y obligó a los productores a suspender las tareas, según precisó un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario. Apenas se avanzó la implantación en un 5% del área proyectada, luego que crecieran las “intenciones” entre un 5% y 10% del área a implantar en la región núcleo del país.Sin embargo, de acuerdo a la BCR, por no disponer de piso para ser reacondicionados o por napas acechando a medio metro de la superficie o caminos que imposibilitan su acceso o por “demasiados enmalezados” para su siembra, el trigo pierde posibilidades.“Esta semana el agua empezó a cobrarse algunos de los primeros lotes que estaban implantados por problemas de podredumbre. En Santa Fe, en la campaña anterior, la línea roja que marcaba las situaciones graves de excesos pasaba por la autopista Rosario-Córdoba, de allí hacia el norte estaba lo peor. Ahora es al revés, yendo hacia el extremo sur de la provincia, como hacia Labordeboy (que alcanzó ya los 997 mm) están los problemas más importantes de la región núcleo junto con el noreste de Buenos Aires. Pero también buena parte del noroeste bonaerense está muy complicado. En estas áreas, los canales corren rebalsados por los excesos de agua y las napas están en niveles críticos. Esta es el área donde más peligra concretar las siembras de trigo”, detalló el Informe Semanal para la Zona Núcleo de la entidad rosarina.Por eso, si bien se sigue manifestando la necesidad de afianzar el trigo, el cultivo de maíz empieza a asomar como opción de reemplazo. “En el resto del área, los problemas no son menores. La carga de humedad es muy alta. Hay napas a medio metro de la superficie. El problema es acumulativo, las napas no dejan de cargarse desde los últimos años. De todas maneras, la apuesta sigue haciéndose al cultivo”, indicó el reporte. Para la BCR, los productores intentarán sembrar trigo “empleando todos los medios posibles” para sumar entre un 5 y 10% de superficie con respecto al año anterior. Habrá que ver si es posible lograr tal desafío.