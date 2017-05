Ramona: hoy empieza el Midgets Show and Power

Luego de un tiempo prolongado el automovilismo volverá a marcar presencia en el circuito "Raúl Caligaris" de la localidad de Ramona, que últimamente sirvió de marco a competencias de motociclismo y karting.Hoy, en el tradicional escenario del Centro Cultural y Deportivo se concretará el debut oficial de una nueva categoría de deporte motor a nivel regional, cuando ocupe el centro de la escena el Midgets Show and Power.Esta flamante especialidad tiene previsto llevar adelante sus programaciones en un escenario que recibió el fin de semana anterior al Karting del Río Salado y que volverá a tener acción este sábado con un parque de aproximadamente 20 máquinas que estarán girando desde la mañana, con la realización de las pruebas libres destinadas exclusivamente a los pilotos que no tuvieron oportunidad de estar en los entrenamientos que se llevaron a cabo en la pretemporada.Esa instancia se cumplirá a partir de las 10:00, el mismo horario establecido para la habilitación del registro de inscripciones, un trámite que podrá formalizarse hasta las 13:30. Posteriormente, se llevará a cabo la parte central del espectáculo, con pruebas oficiales, clasificación, series y finales, para culminar la jornada aproximadamente a las 17:30, de acuerdo con lo informado por los responsables de la categoría. El costo de la entrada general se fijó en 70 pesos, en tanto que los pilotos y los menores de 12 años no pagarán. Además, se instalará un castillo inflable para que los más pequeños puedan disfrutar de un sábado en familia.