Argentina hizo su parte

La Selección argentina Sub 20 se despertó este viernes contra Guinea en el Mundial de Corea del Sur e hizo su parte para seguir con opciones de clasificar, al imponerse por 5 a 0 y esperar que se den, al menos, otros dos resultados para lograr el billete a los octavos de final. La Albiceleste, que perdió sus dos primeros compromisos en el Mundial ante Inglaterra (3 a 0) y la anfitriona (2 a 1), finalizó la llave en el tercer puesto, con tres unidades y un balance de goles de +1, lo que todavía no le asegura el pase a octavos como uno de los cuatro mejores terceros. Los dirigidos por Claudio Úbeda se mostraron muy superiores al combinado centroafricano y lograron la abultada diferencia por los festejos de Marcelo Torres (33), Lautaro Martínez (43,79), Matías Zaracho y Marcos Senesi (74). Argentina no tenía ninguna opción de ser segunda de la llave, por lo que no se vio afectada por el triunfo de Inglaterra a la misma hora ante Corea del Sur (1 a 0). Para no despedirse por segundo Mundial consecutivo en fase de grupos, el combinado albiceleste -máximo ganador de la historia en esta categoría- necesita ahora dos de los siguientes tres resultados: que Zambia no pierda con Costa Rica; que Honduras no pierda con Vietnam; y que Estados Unidos le gane a Arabia Saudita. Este domingo se define.