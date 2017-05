Están los clasificados

Ya están los equipos, falta el cuadro. La Copa Libertadores 2017 ya conoce a sus 16 clasificados a octavos de final, que competirán a partir de la semana del 4 de julio en la etapa decisiva y con el sueño de llegar a la gran final de noviembre. Con el nuevo formato del certamen, el sorteo de las llaves será el 14 de junio y entonces quedará establecido el cuadro completo ya que no habrá sorteo en el resto de las fases (cuartos y semis) como es en la Champions League. La actuación en la fase de grupos determinará la localía en los cruces de vuelta. Entre los clasificados predominan los equipos argentinos (4) y brasileños (6). Se completa con dos ecuatorianos, dos bolivianos, un uruguayo y un paraguayo. Colombia, que tuvo al último campeón (Nacional de Medellín) no cuenta con representantes. Entre los clubes argentinos, River, San Lorenzo y Lanús ganaron sus grupos, mientras que Godoy Cruz fue segundo. Estudiantes y Atlético Tucumán, terceros, pasan a disputar la Copa Sudamericana. Por ser líderes, los posibles rivales de River, San Lorenzo y Lanús son cualquiera de los segundos. Es decir Godoy Cruz, Guaraní (Paraguay), Emelec (Ecuador), Barcelona (Ecuador), Atlético Paranaense (Brasil), The Strongest (Bolivia), Jorge Wilstermann (Bolivia) o Nacional (Uruguay). Así quedaron ordenados del 1 al 16, el número más bajo es local en el partido de vuelta: 1º Atlético Mineiro (Brasil) 13 puntos +11; 2º Lanús (Argentina) 13 puntos +10; 3º Gremio (Brasil) 13 puntos +9; 4º River (Argentina) 13 puntos +5; 5º Palmeiras (Brasil) 13 puntos +4; 6º Santos (Brasil) 12 puntos; 7º Botafogo (Brasil) 10 puntos +1 y 8º San Lorenzo (Argentina) 10 puntos 0 de diferencia de gol. Los segundos: 1º Godoy Cruz (Argentina) 11 puntos +2; 2º Guaraní (Paraguay) 11 puntos +2; 3º Emelec (Ecuador) 10 puntos +3; 4º Barcelona; (Ecuador) 10 puntos 0 de diferencia de gol; 5º Atlético Paranaense (Brasil) 10 puntos -1; 6º The Strongest (Bolivia) 9 puntos +4; 7º Jorge Wilstermann (Bolivia) 9 puntos +2 y 8º Nacional (Uruguay) 8 puntos.