Rafaela celebró los 207 años de la Revolución de Mayo

La mañana gris y húmeda del jueves no impidió la evocación del “25 de Mayo” en todo el país. En nuestra ciudad el 207° aniversario de la Revolución de Mayo se celebró con intensidad a través de los actos oficiales, que estuvieron encabezados por el intendente municipal Luis Castellano.La primera conmemoración consistió en el tradicional Tedeum en la Catedral San Rafael, que estuvo presidida por el padre Alejandro Mugna ante la ausencia del Obispo Luis Fernández, quien se encontraba en el Tedeum de la ciudad de Sunchales.En la homilía el sacerdote expresó que “nada enternece tanto a la humanidad como la búsqueda del bien común por el camino de la verdad y sobre la base de la justicia” y que “la búsqueda del bien común es capaz de generar en toda cultura un estilo de vida solidario, comprometido y responsable”.Además el padre Mugna puntualizó que “experiencias históricas han demostrado que por el camino de la controversia se profundizan los conflictos perjudicando especialmente a los más pobres y excluidos. A partir de la crisis vivida ya nadie cuestiona la necesidad de un Estado activo transparente, eficaz y eficiente”.Más tarde explicó: “las raíces cristianas presentes en nuestra historia nacional nos hacen deudores de la fuerza viva del Evangelio que, entre luces y sombras, fue forjando en nuestra sociedad un modo de ser al que no debemos renunciar”.Finalmente instó a que “pidamos a Dios que nos anime a dar el paso de habitantes a ciudadanos responsables, que nos lleve a fortalecer las instituciones republicanas, el Estado y las organizaciones de la sociedad”.EN EL BELGRANOLuego de la misa las autoridades se trasladaron al Cine Teatro Municipal "Manuel Belgrano", que estuvo colmado de público. Contingentes escolares con sus banderas de ceremonia, representantes institucionales, legisladores de diferentes niveles del estado y funcionarios, y concurrentes en general le dieron un marco ideal al acto oficial por el 25 de mayo.En el acto, los asistentes pudieron apreciar una representación alegórica a cargo de Conatus Grupo, agrupación teatral integrada por egresados de la Escuela Municipal de Artes Escénicas de la Municipalidad de Rafaela; actuaron en la oportunidad César Maldonado, Valeria Díaz y Marcos Forni.Asimismo, Patricia Ratti tuvo a su cargo la entonación del Himno Nacional Argentino y sobre el final, una selección de temas folclóricos populares.La ceremonia se complementó con la proyección de un video con la Canción de Rafaela.“RECONSTRUIRESTE PAIS”Luego del acto en el Cine Belgrano el intendente Castellano hizo declaraciones a la prensa. En primer lugar expresó que fue “un acto muy lindo, que sensibiliza mucho, que no sólo nos pone lo que fue en 1810 como un hecho histórico para la patria, sino que también nos sensibiliza para lo que hay que hacer hoy. Creo que hay mucho por hacer, conmemorar este tipo de fecha patria es poner siempre los valores comunes sobre los individuales, trabajar por la gente que necesita”.Además puntualizó que tenemos por delante reconstruir este país y también todo lo que tenemos por delante para hacer. A cada uno de los que nos toca un poco la conducción y el liderazgo de lo público.”Finalmente manifestó que “es una buena fecha para encontrarnos, somos todos argentinos y más allá de nuestras diferencias lo importante es que la bandera nos identifique a todos. El diálogo, el encuentro, la discusión de las diferencias pero siempre buscando el bien común, me parece que es lo que tenemos que poner por delante.”