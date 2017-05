El vicegobernador encabezó el acto central del "25 de Mayo"

Los festejos centrales de la provincia de Santa Fe por la celebración de un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo de 1810 se realizaron ayer en la ciudad capital, con la presencia del vicegobernador Carlos Fascendini, quien encabezó las actividades oficiales ante la ausencia obligada del gobernador Miguel Lifschitz.En el acto central, que se llevó adelante en la Plaza 25 de Mayo, antes del tradicional desfile cívico militar, Fascendini ofreció, en primera instancia, “el caluroso saludo del gobernador de la provincia que por razones de fuerza mayor, que son de conocimiento público, no puede estar con nosotros”.En relación a la fecha patria, afirmó que “el 25 de Mayo de 1810 es el punto de partida de un largo camino que nos lleva a la construcción de la identidad nacional. Es, sin duda, la primera fecha histórica que los argentinos hemos aprendido. Seguramente sus protagonistas, preocupados en cómo aprovechar el momento que se presentaba como oportuno para concretar sus ideas, no pensaron en la magnitud y en la significación que, posteriormente, revistieron aquellos sucesos. Hicieron lo que había que hacer cuando vieron la oportunidad y supieron dar una respuesta urgente a una situación crítica”.El vicegobernador recordó que “lo sucedido en mayo de 1810, como en toda revolución, protagonizó un cambio histórico porque implicó dejar atrás lo decadente y, con la fuerza de la renovación, comenzó un camino nuevo, incierto en la marcha, pero propio y auténtico. Los hechos revolucionarios tuvieron la gran virtud de reunir voluntades y de acercar posiciones, sumando decisión y coraje para llevar adelante objetivos. Ese fue el punto de encuentro. Así, el proceso emancipador se activó”.Además, afirmó que los hombres que protagonizaron aquellos sucesos, “entendieron a la libertad como una herramienta para cambiar la historia, como una aptitud para elegir entre lo bueno y lo malo; en definitiva, como una razón para darle sentido a nuestras vidas. Ese ejemplo es el faro que debe iluminar y potenciar nuestro camino que con otras dificultades vamos transitando en estos tiempos que nos tocan vivir”.TRABAJADORESCONDECORADOSDurante el acto, se realizó un reconocimiento formal al mérito en el cumplimiento del deber de los servicios públicos, consistente en la condecoración “Santa Fe, Cuna de la Bandera y la Constitución Nacional” otorgada a aquellos que se destacaron por su coraje, al haber puesto en riesgo su vida para salvar la de sus semejantes, o bien por haber realizado un acto de honradez que sirva de ejemplo a toda la comunidad.Recibieron la distinción César Josviack, subinspector de policía de la dirección general de Bomberos; el oficial Cristian Ledesma y la suboficial Paula Ramayón, policías de la URXI, departamento Las Colonias; Albano Actis, enfermero del Centro de Salud de barrio Barranquitas; Daniel Bagilet, médico del hospital Eva Perón de Granadero Baigorria; y Ector Catorí, maestro de la Escuela Intercultural Bilingüe Nº 6173 de Colonia Duran."LA ESPERANZADE UN PUEBLO"Previo al desfile se realizó en la Catedral Metropolitana la Liturgia de Acción de Gracias, presidida por el Arzobispo de Santa Fe, Monseñor José María Arancedo. Durante la ceremonia religiosa, el prelado indicó que “en este marco celebrativo del 25 de Mayo donde pueblo y dirigentes son llamados a encontrarse como miembros de una misma comunidad hemos venido a elevar una oración”, sin embargo señaló que “la oración no es algo mágico” y que “no nos exime de nuestra responsabilidad”.En el transcurso de la homilía, Arancedo mencionó que “la esperanza de un pueblo está guiada por un ideal que incluya a todos pero necesita ir acompañado de valores que lo sostengan y que se encuentren encarnados en testimonios de ejemplaridad. En toda cuestión humana, la referencia a la vida moral no es un agregado yuxtapuesto sin mayor importancia sino una exigencia que hace a la verdad y da credibilidad a la palabra dada que nos permite confiar. La esperanza necesita de la confianza. Cuando hablamos de crisis de confianza, hablamos de algo grave que va debilitando la vida cívica y social. La falta de confianza compromete seriamente el crecimiento y la equidad de un pueblo”, aseguró.En referencia a la situación nacional, el Arzobispo afirmó que “Argentina necesita encontrar en sus hijos la sabiduría del diálogo y la capacidad de encuentro, pero también el valor de una vida virtuosa que traduzca a los valores en acciones y hábitos personales y sociales. No alcanza con proclamar valores si estos no llegan a arraigar el corazón del hombre”, concluyó.