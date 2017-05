Gasparotti consolida su espacio para ir por una banca del Concejo

Oscar Gasparotti no podía disimular su entusiasmo al encabezar un almuerzo de su espacio macrista Podemos ante lo que consideró una "muy buena respuesta de la gente que entiende que somos una opción para el Concejo Municipal". En el mediodía del aniversario de la Revolución de Mayo, el Salón de la Parroquia de Villa Rosas lucía en uno de sus costados una gran bandera argentina para conmemorar el aniversario.En medio de un clima familiar, Gasparotti y otros vecinos que "construyen" desde hace años esta alternativa fueron los anfitriones de un almuerzo convocado para mantener cercanía con "amigos y vecinos" y recaudar fondos para la futura campaña, cuyo primer gasto será el pago del alquiler del local que habilitarán en los próximos días en avenida Italia al 558, frente al Parque Integrador de APADIR."Cachi, la base está", le dijo uno de los tantos comensales, entre sonrisas, a Gasparotti para destacar el nivel de participación en el almuerzo. "Es una gran satisfacción observar tantos amigos en este almuerzo, es una suerte de voto de confianza a lo que venimos haciendo desde hace más de tres años pero principalmente a lo que nos propusimos hacer en estos meses, una campaña muy fuerte en el territorio, presentar propuestas y ojalá lograr el apoyo en las urnas para que podamos cumplir con lo que pensamos hacer", señaló Gasparotti.Pasadas las 13 horas comenzó a servirse el pollo, el plato principal del menú que se completaba con choricitos y postre. "Es un almuerzo popular en una fecha tan especial como el 25 de Mayo", subrayó el dirigente y comerciante. Tras el almuerzo se entonó el himno nacional, hubo algunas palabras del principal dirigente del espacio y luego largó el baile para amenizar este jueves gris.Mientras Fabián Burkhard, uno de los activos dirigentes estaba atento a cada detalle de la organización, Gasparotti remarcó ante todos su "deseo de llegar al Concejo para trabajar por nuestra ciudad, por nuestra Rafaela, por nuestra gente, por nuestros vecinos de los barrios que están muy golpeados porque los impuestos aumentan, porque los servicios municipales cada vez son menos y por eso se entiende que están pidiendo un cambio"."Creemos que estamos en condiciones de representarlos con altura, con responsabilidad y profundizar este cambio por el cual venimos trabajando desde 2014. Pudimos llevar el cambio al Gobierno nacional en el 2015 con Mauricio Macri.Queremos ver si en este 2017 podemos subir un escaloncito en el Concejo de Rafaela y continuar preparándonos para el 2019", expresó en esta especie de almuerzo con Oscar Gasparotti (y no con Mirtha Legrand, como bromeó una de las mujeres del espacio).El dirigente indicó que "más allá de que las encuestas que están dando vueltas en algunas oficinas y que dicen una cosa, nosotros estamos tranquilos porque sentimos un respaldo mucho más sólido, seguimos sembrando con trabajo y obtenemos un respaldo que crece día a día".-La presentación oficial de la lista será en junio, y si no hay ningún cambio te puedo decir que todos tienen apellido de origen italiano. ¿En qué lugar vamos a participar? Cuando el año pasado advertimos sobre ciertas indefiniciones, decidimos que Podemos Rafaela pase de ser un grupo de trabajo a un espacio político, lo que nos otorga la alternativa de acompañar al PRO en Cambiemos o bien ir como partido ciudadano a través de Podemos.Consultado sobre las diferencias que mantiene con los concejales macristas Hugo Menossi, Lalo Bonino o Carina Visintini, dijo que "son de trabajo, no ideológicas puesto que todos queremos acompañar a nuestro Presidente y a esta nueva Argentina". Y concluyó al señalar: "A los de mi edad, a los que pasamos los 50 años, si perdemos esta posibilidad para cambiar en serio el país, vamos a irnos con una sensación de fracaso, por eso busco convencer a los rafaelinos de que hay que participar, de que el voto es muy importante, y de que tienen la decisión final sino nosotros merecemos llegar al Concejo".