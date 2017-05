Massa y Stolbizer sellan nuevo acuerdo electoral

BUENOS AIRES, 26 (NA). - Los líderes del Frente Renovador y del GEN, Sergio Massa y Margarita Stolbizer, presentaron ayer "1 País", el nuevo espacio en conjunto con el que competirán en las próximas elecciones legislativas. Los diputados lanzaron su coalición de manera oficial durante un acto que realizaron en el estadio DirecTV Arena de la localidad bonaerense de Tortuguitas, en el partido de Malvinas Argentinas, que cuenta con espacio para 10 mil personas. "Vayan a abrazar a otro argentino, díganle que estamos de pie, que hay otra alternativa. No nos van a condenar a elegir entre un Gobierno para ricos o un Gobierno de ladrones", dijo eufórico Massa, junto a Stolbizer, al final de su discurso.El referente opositor les pidió a los militantes presentes que se "animen a soñar, a creer que otro país es posible, que tenemos la capacidad de hacerlo, que tenemos la posibilidad, el equipo y las propuestas". Durante su exposición, Massa lanzó críticas al Gobierno y contra "una dirigencia política que se queda en la batalla mezquina en lugar de pensar y soñar en grande".Duro también con la gestión kirchnerista, el tigrense le agradeció a "los miles de peronistas que hoy están acá levantando la bandera de la causa del trabajo, mientras otros se avergüenzan levantando causas en Tribunales". "Un país se construye con coraje, el mismo coraje que cada uno de ustedes mostró cuando allá en el 2013 nos querían imponer el Cristina eterna y tuvimos el valor de frenarla, si vuelve a aparecer, vamos a volver a frenarla como hicimos hace cuatro años", vaticinó. Y advirtió que si la expresidenta "vuelve a aparecer", su espacio político va a "volver a frenarla", al recordar las elecciones legislativas de 2013, cuando le ganó al kirchnerismo a la vez que afirmó: "No nos van a condenar a elegir entre un gobierno para ricos o un gobierno de ladrones".Además, también hizo referencia al nombre del partido y a la fecha en la que eligieron para anunciar su acuerdo electoral: "En honor y en memoria de aquellos que pensaron la patria hace más de 200 años y por homenaje a ellos es que tenemos que abrazar a todos para construir un país", lanzó.De la misma manera se había expresado más temprano su aliada, quien señaló que "no es casual" que hayan elegido este día para el anuncio y explicó que han "querido representar la gesta de 1810". "En este camino, en el que es necesario acordar y resignar, también hay cosas que no se negocian, no se negocia la honestidad, la búsqueda de la verdad, la Justicia y los Derechos Humanos", indicó Stolbizer.La líder del GEN defendió la alianza y les pidió "a aquellos que nos preguntan por qué estamos acá" que se "pregunten si hay otro lugar para estar en la Argentina". En este sentido, la legisladora nacional agregó que hay que salir "de la histeria kirchnerista o de la frivolidad de los globos amarillos", al tiempo que cuestionó que "la grieta es el relato de este tiempo"."Lejos de lo que era la pobreza de llevar a la pobreza cero, están profundizando la grieta que separa a los argentinos. Eso es parte del relato pero también es parte del ocultamiento de lo que está pasando, que es la desigualdad de los recursos", protestó Stolbizer.Durante la jornada, el equipo técnico, compuesto por representantes del GEN y del Frente Renovador, presentaron el "Programa urgente para la Argentina el trabajo", una serie de iniciativas que proponen desde el nuevo espacio común y que serán sus propuestas de cara a las elecciones.