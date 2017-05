La Escuelita de Bochas de la Asociación R. Rafaelina organizó en el Club Almagro el “Torneo Amistad”, conformados los equipos por un chico y un grande. El mismo tuvo la participación de 29 parejas en total: sub 9 con 12 chicos, sub 12 con 9 chicos y sub 15 con 8 chicos.Los resultados fueron los siguientes: primer puesto: Marcos Marengo – Emanuel Bruno (Almagro); segundo puesto: Dilan Campo – Ricardo Brito (Villa Rosa); tercer puesto: Tomás Barreto – Omar Barreto (Villa Rosa); cuarto puesto: Agustín Vasquez – Nico Campos (Juventud de Rafaela) y quinto puesto: Benjamín Bracaccini – Oscar Sosa (Moreno de Lehmann).Los organizadores destacaron el agradecimiento a los padres, familias, instituciones y negocios que colaboraron y donaron artículos como premios.