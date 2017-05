Unión no da respiro

En uno de los encuentros correspondientes a la novena fecha del torneo Apertura de Primera A de la Liga Rafaelina de Fútbol, Unión de Sunchales se impuso ayer a Sportivo Norte como visitante por 3 a 1 y volvió a alcanzar, al menos de manera transitoria, a Ben Hur en la punta del torneo.

En un encuentro arbitrado por Sebastián Garetto, Carlos Arriola abrió la cuenta para el Bicho Verde a los 15 minutos del primer tiempo; en el complemento igualó Daniel Barrera a los 29', pero en el tramo final el equipo sunchalense volvió a sacar ventajas, primero a los 42' por intermedio de Rodrigo Martin, y a los 46' por el goleador Facundo Cabral. En Reserva fue triunfo de Sportivo Norte por 3 a 2.

Cabe acotar que el Negro perdió el invicto en el certamen.



LO QUE VIENE

Recordando que el miércoles igualaron 3 a 3 Atlético de Rafaela y Florida de Clucellas, el resto de la jornada se completará de acuerdo al siguiente detalle: domingo a las 15.30, Ben Hur vs. Argentino de Humberto; La Hidráulica de Frontera vs. Argentino Quilmes; Dep. Ramona vs. Ferrocarril del Estado y Peñarol vs. Brown de San Vicente.

Lunes a las 18.30 (17 reserva): Libertad de Sunchales vs. 9 de Julio.