Primera B: Aldao es imparable

La gran campaña del Deportivo Aldao sumó un nuevo capítulo triunfal este feriado del 25 de mayo en la Primera B. Como visitante, derrotó a Independiente de Ataliva por 1 a 0 y a una fecha del final de la primera fase se quedó con la clasificación a la fase final, postergando por ahora las aspiraciones del Rojo atalivense.

En cuanto a la Zona Sur, la sexta fecha del torneo marcó que Bochófilo Bochazo saque dos puntos de ventaja con una valiosa victoria en Zenón Pereyra por 3 a 2, aprovechando el empate de Vila como local ante Talleres de María Juana.

Este es el resumen de la fecha:



ZONA NORTE

Moreno de Lehmann ......1

Independiente (SC)..........1

Cancha: Moreno. Arbitro: Silvio Ruiz. Reserva: Moreno 2 - Independiente 1. Goles: Fabricio Araujo (M); Crettón (I).



Independiente Ataliva......0

Dep. Aldao.......................1

Cancha: Independiente de Ataliva. Arbitro: Raúl Rodríguez. Reserva: 2-2. Gol: Triverio (DA).



Tiro Federal (MV)..........3

Sp. Roca..........................5

Cancha: Tiro Federal. Arbitro: Franco Ceballos. Reserva: Tiro Federal 0 - Roca 2. Goles: Jonatan Toledo, Alan Arzuffi y Marcos Raminelli (TF); José Negro -3-, Lanfranco e Iván López (SR).



Unidad Sancristobalense...2

Dep. Tacural......................0

Cancha: San Cristóbal. Arbitro: José Rodríguez. Reserva: U. Sancristobalense 2 - Tacural 0. Goles: Tejeda -2- (US).



ZONA SUR

Argentino de Vila.............1

Talleres (MJ).....................1

Cancha: Argentino de Vila. Arbitro: Guillermo Vaccarone. Reserva: Argentino 2 - Talleres 0. Goles: Dondo (AV); Lozano (T).



Zenón Pereyra...............2

Bochazo (SV)................3

Cancha: Zenón Pereyra F.C. Arbitro: Mauro Cardozo. Reserva: Z. Pereyra 2 - Bochazo 1. Goles: Maximiliano Gilli y Andrés Oliva, ambos de penal (ZP); Ismael Vélez, Jordán Boschetto y Fernando Ceballos (BB).



Sp. Santa Clara..............0

Dep. Josefina.................1

Cancha: Sp. Santa Clara. Arbitro: Claudio González. Reserva: 1-1. Gol: Lucas Piombo (DJ).



Atlético María Juana.....2

San Martín (A)..............0

Cancha: Atlético María Juana. Arbitro: Guillermo Tartaglia. Reserva: A. María Juana 1 - San Martín 4. Goles: Agustín Gonzalez y Mauro Lora (AMJ).



POSICIONES

Zona Norte: Dep. Aldao 18 puntos; Unidad Sancristobalense 10; Ataliva 9; Tiro Federal, Moreno, Independiente de San Cristóbal 7; Sp. Roca 6; Dep. Tacural 4.

Zona Sur: Boch. Bochazo 14 puntos; Arg. de Vila 12; Dep. Josefina 9; Sp. Santa Clara 8; Z. Pereyra 7; San Martín de Angélica y Talleres 6; A. María Juana 4.

Próxima fecha (7°), Norte: Indep. de San Cristóbal vs. Unidad Sancristobalense; Dep. Tacural vs. Tiro Federal; Sp. Roca vs. Independiente de Ataliva y Dep. Aldao vs. Moreno de Lehmann.

Zona Sur: Talleres vs. Atlético María Juana; San Martín de Angélica vs. Sportivo Santa Clara; Dep. Josefina vs. Zenón Pereyra y Bochófilo Bochazo vs. Argentino de Vila.