Sampaoli llegó a Argentina

El entrenador Jorge Sampaoli arribó este jueves a Buenos Aires proveniente de España, sin realizar declaraciones a la prensa pero sonriente ante las cámaras de televisión que lo captaron, para esperar su presentación oficial como DT de la Selección argentina el próximo jueves en el predio de AFA, en la localidad bonaerense de Ezeiza. Según los empleados de la aerolínea española Iberia, Sampaoli, de 57 años, "durmió" todo el viaje entre Madrid y Buenos Aires, y pese a que se retiró por un apartado del aeropuerto de Ezeiza, se lo pudo ver sonriente dentro de un auto que le colocó la AFA. El silencio de Sampaoli tiene una razón: la dirigencia de AFA (encabezada por Claudio "Chiqui" Tapia y Daniel Angelici) está en Sevilla destrabando la forma de pago de la cláusula de rescisión del entrenador, pactada en 1,5 millones de euros. Allí se reunirán este viernes por la mañana con el presidente del club sevillano, José Castro. "Tenemos una relación excelente con el club, sabemos que hay un contrato y esperemos rescindir. Hemos viajado para charlar, para pagar, para ver las condiciones. Vamos a hacer lo que nos corresponde. Correspondía eso, venir, poner la cara y asumir el compromiso", aseguró Angelici en su arribo a la ciudad andaluza. Por su parte, Tapia se mostró confiado en llegar a un acuerdo por la rescisión, y admitió que Sevilla "tienen razón" al realizar una autocrítica sobre las formas en que se dio la negociación. "Ellos tienen razón, es un técnico que estaba trabajando. Yo también me hubiese enojado. La AFA buscaba técnico y somos responsables", agregó sin detener su paso, en un estacionamiento del aeropuerto de Sevilla.Si todo va sobre los carriles normales de negociación, los dirigentes afistas resolverán la salida de Sampaoli antes de que sea presentado oficialmente como entrenador de la Selección argentina, el próximo jueves 1 de junio. No habrá mucho tiempo para introducciones, porque pese a que Sampaoli estará este fin de semana viendo fútbol argentino (se lo espera en las canchas de Racing y de River), viajará rumbo a Australia el 2 de junio. Allí esperará "in situ" la llegada de los jugadores convocados esta semana, desde Europa y desde Argentina, donde la delegación será encabezada por Sebastián Beccacece, quien será su principal ayudante de campo, junto con los siete futbolistas del ámbito local. El primer compromiso de Argentina bajo el mando de Sampaoli será el 9 de junio en Australia frente a Brasil en un partido amistoso mientras que cuatro días después jugará con Singapur en ese país asiático.