Independiente quiere seguir de racha

Independiente buscará hoy continuar por el camino del triunfo cuando visite a Aldosivi en Mar del Plata en el partido con el que comenzará la vigésimo sexta fecha del Torneo de Primera. El encuentro se jugará a partir de las 19 en el estadio José María Minella, será controlado por el árbitro Néstor Pitana, e irá televisado por la TV Pública.El elenco marplatense viene de vencer a San Lorenzo como visitante después de una racha negativa de siete derrotas. El entrenador Walter Perazzo le ratificará la confianza a los once jugadores que empezaron jugando frente al equipo del Bajo Flores, por lo cual no realizará variantes y pondrá a los mismos ante Independiente. El partido se jugará sin hinchas visitantes o "neutrales", como ocurrió en otras oportunidades ante los equipos denominados grandes, por lo cual no podrán asistir a la cancha los simpatizantes del conjunto de Avellaneda.Por su parte, el elenco dirigido por Ariel Holan acumula una racha de diez partidos sin derrotas con cuatro empates y seis triunfos, el último frente a Huracán y presentará dos variantes respecto al equipo que empezó jugando frente al equipo de Parque de los Patricios en la fecha pasada. El mediocampista Juan Sánchez Miño reemplazará a Damián Martínez mientras que el marplatense Walter Erviti ingresará en lugar de Diego Rodríguez, quien tiene cuatro amarillas y el técnico prefiere "cuidarlo" para que juegue en la fecha 27 ante el líder Boca Juniors en La Bombonera. En el medio, el Rojo disputará el próximo miércoles en Perú el partido de vuelta ante Alianza Lima por la Copa Sudamericana, luego de haber empatado 0 a 0 los primeros 90’ en Avellaneda hace más de un mes. Las siguientes son las probables formaciones de los equipos:Matías Vega: Ismael Quilez, Alan Alegre, Jonatan Galván y Franco Canever; Nahuel Yeri, Roberto Brum, Leandro Sosa Otermín y Pablo Lugüercio; Antonio Medina y Nicolás Miracco. DT: Walter Perazzo.Martín Campaña; Fabricio Bustos, Alan Franco, Nicolás Tagliafico y Juan Sánchez Miño; Nery Domínguez y Walter Erviti; Emiliano Rigoni, Martín Benítez y Ezequiel Barco; Emmanuel Gigliotti. DT: Ariel Holan.