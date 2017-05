La Sinfónica provincial en Capital Federal

La Orquesta Sinfónica provincial de Santa Fe, dependiente del Ministerio de Innovación y Cultura, se presentará este viernes en el Centro Cultural Kirchner (Sarmiento 151) de la Capital Federal, como invitada al Ciclo “Grandes Orquestas Sinfónicas”. La entrada es gratuita pero el cupo es limitado.El concierto será en la sala sinfónica La Ballena Azul del mencionado Centro Cultural, a las 20 horas. Dirigida por su titular, el maestro alemán Walter Hilgers, la orquesta presentará un programa con obras de autores nacionales y contará con la actuación del renombrado bandoneonista argentino Néstor Marconi como invitado.Las localidades podrán retirarse sin costo (hasta dos entradas por persona), en la boletería del Centro Cultural Kirchner, de 12 a 19 horas.Nació en Stolberg/Rhineland en Alemania. Recibió su formación instrumental en tuba, contrabajo y piano en la Universidad de Música de Aachen.Desde 2016 es director artístico y director invitado permanente de la Orquesta Filarmónica Paul Constantinescu de la ciudad de Ploieşti en Rumania. Además, desde la temporada 2017, es el nuevo director principal de la Orquesta Sinfónica Provincial de Santa Fe.Actualmente, Marconi es considerado uno de los más importantes bandoneonistas del mundo. Desde comienzos de la década del 70, su nombre estuvo asociado al de celebridades como Horacio Salgan, Astor Piazzolla, Héctor Stamponi y Enrique Francini. En los 80 estuvo involucrado en el proyecto de la ópera tango de Astor Piazzolla y Horacio Ferrer, “María de Buenos Aires”. Ha tocado en escenarios de Estados Unidos, Inglaterra, Austria, Suiza, Brasil, Uruguay, España, Francia, Dinamarca, Suecia, Noruega, Finlandia, Alemania, Italia, Australia, Nueva Zelanda, Rusia,Lituania, Canadá y Japón.Se presentó junto al cantante Frank Sinatra con la orquesta dirigida por Don Costa. Participó de la película “Sur” junto a Roberto Goyeneche, dirigida por Fernando Solanas. Obtuvo los premios Konex 1985, 1995 y 2005 al mejor intérprete.Realizó una gira por Japón en 1988 y 1991, presentando su show “Tanguisimo”, con su Octeto Buenos Aires y la voz de Roberto Goyeneche.En los 90 comenzó su inserción como solista en el circuito internacional de la música clásica. En ese circuito interpretó el Concierto para Bandoneón y Orquesta de Astor Piazzolla, arreglos propios de otros tangos y composiciones propias con las siguientes orquestas: de Gotemburgo (Suecia), Filarmónica de Oslo (Noruega), Sinfónica de Victoria (Australia), Filarmónica de Tolouse (Francia) y Sinfónica de Vancuver y de Montreal (Canadá) entre otras agrupaciones de Inglaterra, Suiza, Austria y Estados Unidos, como así también Estable y Filarmónica del Teatro Colón de Buenos Aires y Sinfónica Nacional. Actuó junto con directores como Charles Dutoit, Pedro Ignacio Calderón y Jorge García Navarro, entre otros.En diciembre de 1997, realizó una importante gira presentando el disco “Alma de tango”, basado en música de Astor Piazzolla y junto al concertista de violoncello Yo-Yo-Ma, ofreciendo conciertos en Seattle, Los Angeles, Miami, Washington y New York, en el marco del espectáculo “Yo-Yo-Ma and Friends”. En 1998 participó del film “Tango” del director español Carlos Saura. En el 2000 grabó y tocó en concierto: “Esperanto”, del maestro Lalo Schifrin, en la ciudad de Colonia (Alemania).Participó en numerosos festivales en Francia, Nueva Zelanda, Suecia, España, Noruega, Alemania, y Brasil, con sus propias formaciones “Néstor Marconi Trío” y “Néstor Marconi Quinteto” y en las sucesivas ediciones del Festival Internacional de Tango de Buenos Aires y ha grabado discos como intérprete, arreglador y compositor para Milan Sur (Argentina). Milan (Francia), JVC-Victor (Japón), Sony Classical ,Warner Music y Epsa Music.Fue director de la Orquesta Nacional de Música Argentina “Juan de Dios Filiberto”, organismo con el cual actuó en octubre del 2004, en el Teatro Colon, con la prestigiosa pianista Martha Argerich, dirigiendo y ejecutando una adaptación de su obra “Tangos Concertantes” que tocó, acompañado por la orquesta Sinfónica Nacional con la dirección del maestro Pedro Ignacio Calderón, en abril del 2005. También fue invitado por el prestigioso músico Lalo Schifrin para tocar dos conciertos en el Lincoln Center de New York.En la Orquesta Sinfónica provincial de Santa Fe, Teléfono 0342-4572531; a los correos electrónicos [email protected] [email protected] ; vía Facebook /Orquesta Sinfónica Provincial de Santa Fe.