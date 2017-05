Rosario: asesinado de 8 tiros por su suegro

ROSARIO, 25 (NA). - Un joven de 22 años murió acribillado de ocho tiros en villa Manuelita, en la zona sudeste de la ciudad de Rosario, y por el crimen buscan intensamente a su suegro, quien según testimonios recogidos en el lugar, "se la tenía jurada".El hecho se produjo alrededor de las 5:00 de la madrugada de este martes cuando Iván Fernández, de 22 años, discutió con su pareja Mica, de 18, con quien tenía un nene de 3.Al parecer, en medio de la discusión llegó el padre de Mica, Miguel "Paco" R., quien desenfundó una pistola calibre 9 milímetros y al grito "te mato", le apuntó y disparó.Varios testigos que escucharon la discusión de la pareja y las primeras detonaciones aseguraron que la víctima fue perseguida por el suegro, quien lo alcanzó y lo ultimó a balazos."El joven no discutió con el suegro, él lo fue a buscar. Iván corrió por el pasillo mientras el otro le gritaba y le disparaba. El pibe cayó a unos 30 metros de la casa, lo mató como a un perro", dijo uno de los testigos.Una vez en el piso y malherido, el joven fue auxiliado por su tía Rosana, mientras otros vecinos llamaban al Sistemas de Emergencias (SiES 107)."Cuando vino la Policía no lo querían tocar ni nada y como la ambulancia tardaba nos dijeron que si nosotros queríamos lo lleváramos; lo cargué en un auto y lo llevamos al Hospital Provincial", contó Rosana.Al llegar al hospital, Iván no reaccionaba y cuando lo ingresaron a la guardia, una médica constató que había "muerto por (ocho) heridas de arma de fuego en la espalda".