Un 25 de Mayo para descansar

El 25 de Mayo es una de las principales fechas patrias que tiene nuestro país. Junto al 20 de Junio o al 9 de Julio, son las que nos identifican como argentinos. Y es por eso que la legislación actual impide que los negocios abran sus puertas en el día de hoy.Así lo hicieron conocer desde el Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región, hace algunas horas. Vale destacar también que los supermercados deberán cerrar sus puertas, dado que la ley de descanso dominical así lo indica: este es uno de los feriados en donde no se puede trabajar. De cualquier forma, esto no evita que algunos negocios de barrio decidan abrir sus puertas, para ofrecer sus productos. Atendido por sus propios dueños, claro está.Como todo el mundo sabe, tampoco habrá actividad oficial ni bancaria. Asimismo, los servicios municipales estarán restringidos. Anoche no hubo recolección domiciliaria de residuos (hoy se retoma, con los recuperables) y el funcionamiento del servicio de minibuses para el feriado se desarrollará entre las 7 y 22. La línea 1 y 4 con una frecuencia de 30 minutos, mientras que la 2 y la 3 con una de 45 minutos. La 5 pasará cada hora.ALERTA METEOROLOGICOEl Servicio Meteorológico Nacional, emitió ayer un alerta meteorológico por lluvias y tormentas intensas que incluye al norte de la provincia de Santa Fe. El anuncio abarca también al este de Chaco, Corrientes, norte de Entre Ríos y este de Formosa.El informe asevera que sobre el área de cobertura "prevalece una masa de aire húmeda e inestable. Se prevé´que hacia la noche comiencen a desarrollarse áreas de lluvias y tormentas. Se espera que algunas sean intensas, acompañadas de abundante caída de agua, ocasional caída de granizo y ráfagas" El parte, que será actualizado a las 0:00 h, afirma que las condiciones tenderán a mejorar hacia la tarde del jueves.