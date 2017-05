Ramona, primera cita del Midgets Show and Power

El circuito "Raúl Caligaris" de Ramona volverá a tener acción el próximo sábado 27, luego de haber recibido el fin de semana anterior al Karting del Río Salado.El emblemático trazado del Centro Cultural y Deportivo servirá de marco a la disputa de la primera fecha de una nueva categoría que se incorpora a la múltiple oferta del deporte motor regional.Se trata del Midgets Show and Power, que concretará su debut en sociedad en un escenario que ya fue utilizado para llevar adelante una serie de pruebas y que ahora recibirá a la competencia inaugural de la flamante especialidad.A las 09:00 se habilitará el ingreso al predio ramonense, a las 10:00 se llevarán a cabo pruebas libres (reservadas exclusivamente a los pilotos que no lo hicieron durante la pretemporada), de 10:00 a 13:30 recepción de inscripciones; a las 13:30 pruebas oficiales, clasificación, series, semifinales y finales.El costo de la entrada general se fijó en 70 pesos, los pilotos y menores de 12 años no pagarán y los más pequeños tendrán a su disposición -sin cargo- un castillo inflable.El ranking provisorio se integra de la siguiente manera:Gonzalo Zurbriggen;Maximiliano Airaudo;Franco Gerbaudo;Oscar Belinde;Pablo Baronetto;Diego Lucato;Carlos Lucato;Adriel Viano;Gastón Viano;Alberto Scalvasio;Emiliano Scalvasio;Jorge Cordero;Gustavo Toffoli;Martín Lucarelli;Víctor Pairone;Jorge Destéfani;Roberto Galizzi;Octaviano Gudiño;Carlos Boscatti;Sergio Lusso;Hugo Gauna;Emanuel Martino yDaniel Walker.