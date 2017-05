Ordenar con leyes las políticas productivas

Santa Fe ha sido una de las provincias afectadas por las inundaciones que se desataron en abril del año pasado y que parecen extenderse por distintos sectores del territorio nacional hasta nuestros días. En virtud de este fenómeno el gobierno provincial dispuso una serie de gestiones que buscan menguar los efectos del fenómeno climático, en distintas direcciones.Días atrás se realizó una jornada de debate en la localidad de Venado Tuerto, con el objetivo de discutir sobre algunas normativas que buscan un marco regulatorio para el campo. Ley del Arbol, con la argumentación del Ministerio de Ambiente, Ley de Suelo, con la injerencia del Ministerio de la Producción, Ley del Agua, con el trabajo del Ministerio de Infraestructura, fueron algunos de los temas abordados.Sobre esta actividad y sobre los trabajos que se llevan adelante dialogamos con, quien expresó que “todos los santafesinos vivimos desde abril del año pasado y hasta ahora circunstancias de inundaciones, que no sólo tienen que ver con que haya lluvias importantes en nuestra provincia, sino también con una serie de factores. Léase suelos, canales, sistemas productivos, monocultivos. La gente de la regional del INTA de Venado Tuerto con el grupo CREA de esa zona, personal nuestro del Ministerio de la Producción, la Facultad de Ciencias Agrarias de Rosario vienen haciendo un trabajo de relevamiento y estudio de los factores y cómo inciden en esta problemática. Convocaron a distintos actores, productores, organizaciones, referentes de la zona, legisladores, con la idea de debatir ante los relevamientos que viene haciendo este grupo de trabajo”.-Es algo que la gente de INTA lo tiene muy bien relevado y están acrecentando las formas de relevar. Lo que vienen viendo es que en los últimos años el nivel de la napa ha llegado a la superficie. Con la Ley de Suelos y el decreto reglamentario lo que pretenden tanto el Gobernador como el Ministro es estimular los planes de manejo, de rotaciones de cultivos, de cuidado del suelo, la incorporación de distintas prácticas agronómicas y estimuladas desde la Ley. Que el productor haga un uso racional, conservacionista del recurso suelo, que más allá que haya una ley o una cuestión de propiedad privada, hoy el concepto es que es un bien social. No afecta solamente lo que se hace arriba el dueño del campo, sino a todo el conjunto incluso a las áreas urbanas obviamente.-El año pasado con la inundación de abril tuvimos un 80% de la provincia con distintos niveles de afectación. Desde inundados hasta encharcados, que en determinados períodos de tiempo tuvieron algún problema. En este comienzo de año fue menor relativamente, sí hay casos puntuales o emblemáticos que evidentemente se están potenciando como es en el sur de la provincia, donde está entrando agua de Córdoba. Ustedes serán conscientes de la negativa de algunos municipios y de la provincia de Buenos Aires de habilitar espacios para que el agua pase. Conflictos que se dan evidentemente en el norte de Buenos Aires también con una problemática muy fuerte. Un conflicto con Santiago y con Chacho por el agua que puede entrar desde el norte. Son espacios donde hay intereses, el hecho de que la provincia de Santa Fe por estar aguas abajo está complicada. El planteo nuestro también es que el gobierno nacional intervenga de alguna forma para mediar en esta discusión.-Se da una mezcla de varios factores y si fuera una sola la solución sería muchísimo más fácil. Los que saben de las problemáticas agropecuarias y de la serie de factores que están influyendo evidentemente muestra que hay que tener varios ataques, desde obras de infraestructura, pero también desde el modelo productivo en el que estamos produciendo. Viendo el desgaste de los suelos que estamos provocando, los niveles de compactación que hay. Y también un elemento importante que está en discusión y estudio en el Ministerio de la Producción es proponer una nueva ley de arrendamientos. Esto de que los contratos accidentales del uso del suelo también atentan contra los planes conservacionistas o de cuidado del suelo. Necesitamos leyes que me permitan decir que en 5 años alguien va a alquilar un campo, va a hacer fertilización, algún verdeo, una rotación de cultivos y en el mediano plazo voy a tener alguna respuesta. Evidentemente si la única opción que tiene un productor es alquilar y le alquilan por un año va a ser difícil que avancemos en este sentido.“Los datos son que evidentemente en la provincia hay zonas que van a tener cosecha récord o rindes históricos y quizás el vecino de al lado tiene el campo inundado. Entonces ni siquiera podemos hablar que una zona se benefició o la va a pasar bien y otra no. Tenemos realidades muy moteadas en cuanto a la producción. En el volumen de Argentina capaz que la producción no se vea tan afectada o no se llegue a la cosecha récord que se pensaba, pero sí creemos que Santa Fe sí va a estar afectada, obviamente.