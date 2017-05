Vuelven los limones a Estados Unidos

Los limones argentinos estarán en condiciones de volver a ingresar a los Estados Unidos desde mañana viernes 26, que vence la limitación que había impuesto el gobierno de Donald Trump para la exportación de limones argentinos a ese mercado.Según publicó el diario La Nación, el Departamento de Agricultura no pondrá ninguna objeción adicional a estas exportaciones, pese a la presión de los productores de California.Fuentes del sector privado argentino confirmaron que desde el viernes las empresas del rubro estarán en condiciones de comenzar sus embarques, aunque podrían tomarse unos días más para concretarlos.Días atrás, el Senasa envió la documentación para poner en marcha el protocolo técnico de venta a APHIS en Washington.El año pasado, la Argentina exportó limones por 289 millones de dólares (básicamente a España, los Países Bajos y Rusia) y la semana pasada logró reabrir nuevamente, después de más de 10 años, el mercado brasileño. Estados Unidos es el principal importador mundial de limones, seguido por los Países Bajos, Alemania y Francia. También se negocia la entrada de estos productos a Méjico. El negocio de los limones a EE.UU. podría representar el ingreso de unos 50 millones de dólares para las empresas exportadoras.El presidente Mauricio Macri había logrado destrabar esta cuestión en la administración Obama, pero al asumir Trump se instauró un freno el 23 de enero por 60 días (y luego otros 60 más) para revisar todas las decisiones del gobierno anterior.Por cuestiones estacionales, el grueso de los envíos no se podrán hacer este año, pero la idea de las empresas argentinas del sector es enviar una cantidad simbólica para aprovechar la apertura oficial del mercado norteamericano.Ese plazo vence pasado mañana, pese al juicio entablado por los productores de California para frenar esta exportación contra el gobierno norteamericano. El juicio que comenzaron todavía no derivó en ninguna resolución. El gobierno de Trump planea seguir adelante con esta decisión, luego de la autorización técnica del Departamento de Agricultura (USDA).El presidente del grupo California Citrus Mutual, Joel Nielsen dijo que la resolución que reautorizó el ingreso de limones argentinos "desafía las prioridades del gobierno, que son proteger la agricultura local, las empresas estadounidenses y los empleos estadounidenses".