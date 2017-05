Las Inferiores de la Zona

El torneo Oficial de Inferiores de la Primera B de Liga Rafaelina de Fútbol puso en juego su séptima fecha y en la misma se registraron los siguientes resultados finales:Tacural 0 - Tiro Federal 2 (Nicolás Orellano y Cristian Villalba), Moreno 3 (Jonatan Leonardi, Agustín Senn y Federico Rocca) - Roca 1 (Angel Melandri), Dep. Aldao 2 (Gabriel Vallejos y Martín Bonafede) - Ind. Ataliva 6 (Alejandro Sudano x 2, Juan Proti x 2, Bautista Rodríguez y Brian Gutiérrez), Vila 0 - Ramona 1 (Luciano Bessone). A Humberto le dieron los puntos ya que U. Sancristobalense no presentó la divisional.Tacural 0 - Tiro Federal 2 (Facundo Acosta y Edgardo Ñañez), Moreno 1 (Facundo Varengo) - Roca 0, Aldao 3 (Erik Iturre x 2 y Ricardo Strumia) - Ind. Ataliva 1 (Bruno Villalba), Vila 0 - Ramona 3 (Bautista Arnaudo, Matías Guglielmone y Ariel Ñañez), U. Sancristobalense 2 (Adalberto Guzmán y Sebastián Salina) – Humberto 1 (Ciro Leineker).Aldao 3 (Laureano Ferreyra x 2 y Nicolás Guglielmone) - Ind. Ataliva 1 (Alejo Barsanti), Arg. Vila 2 (Pablo Moreyra x 2) - Dep. Ramona 2 (Mateo Guglielmone y Miqueas Franco), U. Sancristobalense 0 – Humberto 5 (Adrián Díaz x 2, Tomás González, Ricardo Rodríguez y Agustín Cisneros). A Tiro Federal y a Moreno les dieron los puntos ya que Tacural y Roca no presentaron, respectivamente, las divisionales.Tacural 1 (Martín Burgos) - Tiro Federal 2 (Valentín Cerrudo x 2), Moreno 1 (Fernando Turquetti) - Sp. Roca 0, Aldao 0 - Ind. Ataliva 2 (Sebastián Sereno y Nicolás Cejas), Vila 0 - Dep. Ramona 2 (Manuel Iglesias x 2), U. Sancristobalense 0 – Humberto 2 (Bautista Alassia y Federico Vercelli).Ramona vs Aldao, Ind. Ataliva vs Moreno, Roca vs Tacural, Tiro Federal vs Humberto, Vila vs U. Sancristobalense.Josefina 3 (Agustín Limido, Mateo Genesio y Bruno Martina) - Santa Clara 1 (Diego Ameri), Atlético (MJ) 2 (Agustín Balbi Avalo y Luca Caviola) – Florida 3 (Juan Cruz Montenegro x 2 y Rodrigo Pineda), San Martín 2 (Kevin Salzgeber x 2) - Talleres (MJ) 0, Bochazo 0 - Zenón Pereyra 3 (Facundo Canalis x 2 y Patricio Mendoza).Josefina 0 - Santa Clara 4 (Aníbal Gross, Alan Godoy, Francesco Enrico y Valentino Feresin), Atlético (MJ) 2 (Emiliano Perren y Mauricio Wainzettel) – Florida 1 (Nicolás Mandelli), San Martín 2 (Mario Villamin y Esteban Werlen) - Talleres (MJ) 0, Bochazo 0 - Zenón Pereyra 3 (Santino Turina x 2 y Lautaro Maffini).Josefina 0 - Santa Clara 1 (Juan Cruz Juárez), Atlético (MJ) 0 – Florida 3 (Alejo Manna x 2 y Marcos Bolondrina), San Martín 1 (Rodrigo Sánchez) - Talleres (MJ) 3 (Ignacio Grandolio, Agustín Bonino y Gerónimo Hernández), Bochazo 2 (Matías Guri e Ian Martín) - Zenón Pereyra 1 (Benjamín Maffini).Josefina 0 - Santa Clara 7 (Juan Suppo x 3, Axel Expósito x 2, Santiago Bonetti y Santiago Rosa), Atlético (MJ) 8 (Damiano Jaime x 2, Nicolás Dominino x 2, Ignacio Vidal x 2, Lisandro Vidal y Santiago Molinero) – Florida 0, San Martín 2 (Franco Borgarello y Alexis Carosso) - Talleres (MJ) 1 (Augusto Moyano), Bochazo 0 - Zenón Pereyra 5 (Lisandro Lussi x 2, Gastón Bruno x 2 y Lucas Bossio).Atlético (MJ) 2 (Máximo Jacob y Ramiro Jaime) – Florida 1 (Brandon Benítez).Zenón Pereyra vs San Martín, Talleres (MJ) vs Atlético (MJ), Florida vs Josefina, Santa Clara vs La Hidráulica. Libre: Bochazo.