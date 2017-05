CARTA DE LECTORES

“Se van, se van….las casas viejas queridas/. De más están…..han terminado sus vidas/. Llegó el motor y su roncar ordena y hay que salir/. El tiempo cruel con su buril carcome y hay que morir…..”Así como se van las casas viejas, según reza la letra del tango escrito allá por 1935, lamentablemente hace pocos días se fue mi padre, una persona muy importante en mi vida a la que quise profunda e incondicionalmente.Sr. Director, quiero dirigir esta sencilla carta a todos aquellos que tienen la dicha de tener a sus padres en vida.“Chiche”, mi padre, había nacido en al año 30’ y vivió su infancia y juventud, etapa de su vida en la que fue profundamente feliz, allá por la década del 40’, época en la que Rafaela era una ciudad muy distinta a la actual, con un estilo de vida totalmente diferente.Los pertenecientes a esa generación se acordarán de muchas cosas que mi padre atesoraba en su memoria y que pude compartir con él en muestras largas horas de charla: Rafaela de las casas de antaño; de las calles de tierra; de los negocios que alguna vez estuvieron: “Almacenes Ripamonti”, “La Vencedora”, “La Exposición”, “Tienda los Vascos”, “Ciudad de Messina”. Rafaela del heladero Monroig , que vendía helados con su carrito en la plaza, la del churrero Aragno, la de las 500 Millas que por aquel entonces se disputaban en un circuito de tierra ubicado en la prolongación de bulevard Roca. Rafaela del viejo mercado municipal, con los puestos de Galotti, Caula, Lisi, Vázquez, entre otros.Eran épocas en que, sin televisión ni internet, la familia entera se congregaba alrededor de la radio, la que ocupaba una parte muy importante de la vida hogareña de entonces.En esa época, según contaba mi padre, la diversión pasaba por concurrir, de pibes, a la matineé de los cines Colón y Avenida para deleitarse con las películas de “convoy” y ya, un poco más grandes, a disfrutar de las inolvidables películas de Hollywood tales como “Lo que el viento se llevó”, “Por quien doblan las Campanas”, “Sangre y Arena”, “Casablanca”, entre otras.En mis visitas a la casa de mi padre, casi diarias por la tarde, y gracias a mi teléfono celular, objeto casi mágico para él, pude recuperar del olvido temas musicales que eran de su gusto, que solía escuchar en su juventud, y que yo también aprendí a gustar. Así, nos deleitábamos con Floreal Ruiz, la orquesta de Canaro, Julio Sosa, Carlos Gardel, Azucena Maizani, Libertad Lamarque, Ignacio Corsini, Alberto Gómez, escuchando temas tales como: Madreselva, Naranjo en Flor, La Canción de los Barrios, Casas viejas, Sulima, El niño de las monjas, La Paloma, El Adiós de Gabino Ezeiza, La Canción de Amalia, Betinotti, entre otros. Uno de nuestros temas preferidos era “Según pasan los años”, de la película Casablanca.Todo eso y mucho más pude disfrutar junto a mi padre.Uno tiende a creer, en la vorágine de la vida diaria en la que estamos sumergidos, que los momentos gratos y que los seres queridos se perpetuarán para siempre, pero no es así, todo se termina alguna vez. Yo atesoraré en lo más profundo de mi corazón los hermosos momentos que pude compartir con él, habiendo tenido la sabiduría de no postergarlos por otras cosas que, a veces, consideramos más importantes.Sé que nos hicimos mutuamente felices, por eso no viví su muerte como algo trágico, sino como un hecho triste de mi vida. Quedarán en mi memoria los paseos, las charlas, la música compartida, los cuidados prodigados, las innumerables visitas a los médicos, los festejos cumpleañeros en los que lo agasajaba con chocolate con churros. Todos los lugares del ayer marcan su presencia. Estarás siempre en mi corazón querido papá.