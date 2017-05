La tecnología cambia la forma de revivir la Revolución de Mayo

"Es una ceremonia muy pintoresca, muy emocionante; que renueva el espíritu de Mayo, y que nos lleva a pensar de nuevo la patria y a actualizar aquellos valores y principios que motivaron a aquellos hombres", expresó el ministro de Defensa, Julio Martínez durante el tradicional cambio de guardia de honor en el Cabildo porteño, en el marco de los festejos por el 207 aniversario de la Revolución de Mayo, realizado el lunes por la noche.Se trata de un ritual que se estableció a través de un decreto del año 1967 aunque se lleva a cabo desde 1970, generalmente cada 22 de mayo, en el Cabildo, uno de los edificios que custodian los Patricios, ya que la historia de ambos está entrelazada desde las primeras invasiones inglesas, hecho que posibilitó la creación de este cuerpo militar a fin de asegurar la defensa de la ciudad."Siempre este acto es muy emocionante porque renueva nuestra idea de la nación, a partir de recordar el inicio del Cabildo abierto. Se siente una vibración muy especial al pensar que en este mismo lugar empezó todo", señaló por su parte el ministro de Cultura, Pablo Avelluto quien presidió junto a Martínez esta ceremonia a la que acudieron cientos de espectadores con sus celulares de última generación y también medios de comunicación.Quizás porque "en ese lugar empezó todo" como dijo el titular de la cartera de cultura es que todos quisieron aprovechar para retratar el momento con fotos y videos a partir de las innovaciones de la tecnología. Y para quienes no estaban en Plaza de Mayo el lunes por la noche, llegaban los alertas en el celular en el que se podía ver que tal o cual canal o portal de diario iniciaba una transmisión en vivo con el cambio de guardia. Al ingresar a esa cuenta, entonces no sólo se podía seguir las alternativas de la solemne ceremonia sino que los "celularespectadores" calificaban con un Me Gusta lo que estaban observando, por tanto desfilaban las imágenes del corazón o del pulgar en alto. Paralelamente se intercalaban comentarios elogiando con pocas palabras lo que reflejaba la transmisión. Una nueva forma de acceder a esa puesta en escena que nos remite a un acontecimiento fundacional de la Argentina.En cierta medida, permitía resignificar la relación que tenemos con esta celebración patriótica. Más aún teniendo en cuenta la transmisión de las imágenes obtenidas con un drone, como el del portal Infobae, que sobrevolaba la plaza para captar desde las alturas cada detalle del cambio de guardia.El acto comenzó con el saludo de los integrantes del Regimiento de Infantería 1 Patricios al ministro de Defensa y al jefe del Ejército y continuó con el relevo de los puestos de la guardia de honor, informó en un comunicado el Ministerio de Defensa. La Legión de Patricios Voluntarios fue el cuerpo armado creado para la defensa de la ciudad de Buenos Aires el 15 de octubre de 1806 y el 22 de mayo de 1810 custodió el Cabildo Abierto convocado por el virrey Cisneros, precisaron.El acto se extiende durante poco más de una hora y en él se realizan distintos rituales asociados a la demostración de destrezas del Regimiento de Patricios, se esgrimen discursos que destacan la importancia histórica del mismo y, a modo de cierre, actúa un grupo de danzas folklóricas. La música de la banda del regimiento acompaña el acto con himnos y marchas militares. Participan de la celebración varios cuerpos ceremoniales del ejército tales como la “Guardia escocesa” y los “Granaderos Voluntarios de Infantería de Buenos Ayres”.El edificio original del Cabildo data de 1751 y fue diseñado por el jesuita Andrés Blanqui. De 1812 a 1940 sufrió diversas modificaciones y restauraciones que lo llevaron a adquirir la apariencia que tiene en la actualidad. De estilo colonial con detalles italianizantes, el edificio consiste en una torre central que se erige sobre dos plantas de arcadas que dan a la Plaza de Mayo. El Cabildo se encuentra muy iluminado, todas las luces de la edificación están encendidas. El balcón central está decorado con una bandera argentina que en su centro tiene el escudo nacional. En los faroles de la Plaza de Mayo que dan sobre la calle Bolívar hay reflectores adicionales. Estos faroles están adornados con banderas argentinas.