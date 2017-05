Recordando a Marta Zimmermann

Fue una de mis primeras profesoras cuando ingresé a la Escuela Nacional de Comercio de Rafaela. Epoca de las pruebas cuatrimestrales, esas que se escribían en una hoja especial rayada que llevaba el sello redondo de la escuela y de la dirección.Como alumno mucho no voy a decir porque fuimos tantos que todos sabemos cómo era.Cuando ingresé a trabajar como docente en ese mismo establecimiento, me invitó a organizar las fiestas. Y recuperamos la estudiantina. Era una máquina de generar ideas y desarrollarlas en la práctica cambiando letras, escribiendo prosas, adaptando historias ficticias a la realidad. Siempre con humor. Muy artesana. Pedía la ayuda necesaria pero prefería hacer ella todo lo que era posible y supervisar el trabajo de cerca.Sabía darles a los jóvenes lo que querían sin demagogia. Se la disputaban todos los cursos de quinto año para que sea ella la que los acompañara en el viaje. La casa era la jabonería de Vieytes porque nos reuníamos para pergeñar las estudiantinas y las cenas de fin de año con el personal de la escuela. Y había expectativa de la comunidad educativa los días previos para saber con qué nos íbamos a aparecer. Pasé los mejores momentos con sus ocurrencias, las que llevamos a la práctica para felicidad de todos.Ensayábamos a la medianoche en la calle con las bicicletas especiales de Rigoni. Le pedía el traje histórico de funebrero a Kiki Rossetti para vestirme de gala cuando la llevaba disfrazada de Papá Noel. Con ella fuimos los mexicanos serenateros pero con un burro trasladado de noche desde barrio Güemes hasta la Escuela de Comercio que devolvimos a la medianoche con un fútbol de regalo para el niño dueño que dormía a esa hora. Nunca olvidaba ese detalle del reconocimiento a los demás. Y la estudiantina con todos los alumnos en el salón de actos con un ingreso triunfal en el triciclo gigante, la bicicleta con ruedas ovaladas y la parodia de Pimpinela.En un viaje de estudios a la Isla Martín García -también con la inmejorable compañía de Pirucha Engler- un atardecer con Martha nos quedamos encerrados dentro del cementerio de la Recoleta por buscar el panteón de Evita que me quería mostrar. Es uno de los casos que no tienen quién la reemplace. Unica e irrepetible. Desacartonaba la imagen del profesor y se transformada en madre de todos. Era docente de guardapolvo y ama de casa de delantal. Se pintaba las uñas mientras Nelo, el esposo, la llevaba a la escuela a la una y cuarto de la tarde, rodeada de hojas de pruebas y carpetas en un portafolio que nunca abandonaba y tenía de todo como en botica. No se la recuerda sin su portafolio de cuero. Nos respetamos. Nos entendimos. Nos divertimos. Simple y entera.Martha Giura de Zimmermann es la tía que más sobrinos tiene en todo el mundo.