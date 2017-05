Noticias al Cierre

SINDICATO DE ALIMENTACION ADVIRTIOPOR POSIBLES "PAROS SORPRESIVOS"BUENOS AIRES, 25 (NA). - Tras fracasar la última paritaria, el secretario general del Sindicato de Alimentación, Rodolfo Daer, advirtió que si no hay acuerdo en el próximo encuentro, pautado para el viernes 2 de junio, iniciarán "un plan de lucha con paros sorpresivos". "Reclamamos un aumento del 30% y el sector empresario se escuda en esta sugerencia del Poder Ejecutivo del 17%. En la reunión de ayer (por el martes) nos ofrecieron el 18%. Es una tomada de pelo, una falta de responsabilidad", se quejó Daer. A raíz de que en ese encuentro no hubo un entendimiento, el Ministerio de Trabajo dictó la conciliación obligatoria para evitar que el sindicato inicie las medidas de fuerza.CRISTINA CONDICIONO SU CANDIDATURAA LA UNIDAD, PERO RANDAZZO INSISTEBUENOS AIRES, 25 (NA). - La expresidenta Cristina Kirchner dejó abierta la posibilidad de ser candidata a senadora nacional por Buenos Aires en las próximas legislativas, pero condicionó esa opción a la unidad de todo el arco peronista en una sola lista, algo que Florencio Randazzo se resiste a aceptar.MINISTERIO DE FINANZAS COLOCO LETRASDEL TESORO POR USD 1.500 MILLONESBUENOS AIRES, 25 (NA). - El gobierno colocó ayer 1.500 millones de dólares en la licitación de Letras del Tesoro (LETES), con la que se refinanciarán vencimientos por 1.250 millones, informó esta tarde el Ministerio de Finanzas. En la licitación se adjudicaron tres tramos de LETES con vencimiento a 179, 360 y 452 días de 500 millones de dólares cada una. El gobierno recibió ofertas en la licitación por 5.063 millones de dólares, que triplicaron el monto ofertado.EN LA CIUDAD, LOS HOMBRES GANANCASI 20% MAS QUE LAS MUJERESBUENOS AIRES, 25 (NA). - Los asalariados varones en la Ciudad de Buenos Aires tienen un ingreso laboral promedio de $ 17.229 pesos y las mujeres perciben $ 14.423, casi 20% menos que los hombres y que se amplió levemente el último año. En el caso de los hombres, la mitad de ellos gana menos de 15 mil pesos, mientras que en el caso de las mujeres la cifra baja a 12 mil pesos. Los datos surgen de la Encuesta Trimestral de Ocupación e Ingresos (ETOI) que realiza el gobierno porteño.ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE INVERSIONINCREMENTARAN NEGOCIOS EN ARGENTINABUENOS AIRES, 25 (NA).- Las administradoras de fondos de inversión extranjeros Investment Management (MFS) y Henderson Global Investors incrementarán sus operaciones en la Argentina en medio de su interés en la agenda del país.Según trascendió este miércoles, las firmas provenientes de Estados Unidos e Inglaterra incrementarían la participación en el mercado de capitales nacional a causa del interés en la "agenda reformista" con la que cuenta el país tras la llegada de Mauricio Macri a la Casa Rosada.DUJOVNE DICE QUE PLAN ECONOMICONO SE MODIFICA POR ELECCIONESBUENOS AIRES, 25 (NA). - El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, ratificó que el Gobierno no modificará su política económica de cara a las elecciones legislativas y vaticinó que este año el país estará "mucho mejor" que en 2016. "El Gobierno tiene un plan económico que no se diferencia de otro cuando hay elecciones. No podemos hacer magia, porque cuando la Argentina intentó tomar atajos nos fue mal. Queremos construir institucionalidad, estabilidad y que la economía crezca", enfatizó el funcionario.