Destacada labor en San Cristóbal

Se desarrolló la primera edición del calendario de la Federación Rafaelina de ajedrez en la ciudad de San Cristóbal. La misma tuvo una importante participación de ajedrecistas de distintas ciudades, su desarrollo fue bajo sistema suizo a cinco rondas.Una nutrida delegación rafaelina, se hizo presente encabezada por Romina Williner, mientras que varios padres de los alumnos se movilizaron para acompañar a sus hijos en este torneo. Los participantes fueron: Victoria Santillán, Manuel Renzo, Andrés Abriata, Elías Gudiño,Juan Pablo Abriata, Gerónimo Hevia, Facundo Farías, Joaquín Rosso, Lautaro Hevia, Daniel Hernández, Lucas Ramírez y Gonzalo Hilgert. Vale mencionar que Gonzalo se presentó a jugar en la categoría sub 14, debido que está intensificando su preparación para representar al país en el próximo Mundial Sub 10 que comenzará en el mes de agosto.Destacada labor tuvieron la mayoría de los representantes de las dos Escuelas que se hicieron presentes: “Círculo Ajedrez Roberto Grau” y “Centro Empleados de Comercio”.En la categoría Sub 8 se consagró campeón Andrés Abriata (CECR) y la mejor dama fue Victoria Santillán (CECR), además ocupó el cuarto lugar en la tabla general.En Sub 10 Elías Gudiño (CECR) ocupó el cuarto lugar. En Sub 12 se consagró campeón invicto Gerónimo Hevia (CECR). En Sub 14 Gonzalo Hilgert consiguió el sexto puesto perteneciendo a una categoría menor. En Sub 16 resultó campeón Daniel Hernández (Grau).Teniendo en cuenta la presencia de varias instituciones de la región y la participación de 97 ajedrecistas, el balance de la labor desarrollada por el CECR y GRAU es positiva en cuanto a resultados y a la cantidad de jugadores presentes.Esta labor constituye un justo premio a la tarea que vienen realizando conjuntamente jugadores, profesores y dirigentes. Es muy importante el esfuerzo que realizan estas escuelas, que con su presencia difunden el ajedrez rafaelino por toda la región con desempeños distinguidos.