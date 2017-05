Spurs eliminados, ¿que hará Manu?

Los Golden State Warriors avanzaron el lunes a la gran final de la NBA tras eliminar a los San Antonio Spurs con victoria de 129-115 en la Conferencia Oeste. Los Warriors, guiados por su astro armador Stephen Cuury, autor de 36 puntos, se llevaron la final de la Conferencia Oeste por barrida de 4-0 contra las Spurs, preservando así su dominio en los playoffs del 2017. Curry y Kevin Durant abrieron el camino a los Warriors para que sellaran la barrida y avanzar a su tercera final al hilo. Además de los 36 puntos de Curry, Durant logró 29 tantos.En tanto, los seguidores de los Spurs, por su parte, ofrecieron lo que parecía una despedida a la leyenda argentina de 39 años, Manu Ginóbili, a quien le brindaron una ovación al salir de la cancha. "Es alguien con quien crecí viendo", dijo Durant, quien agregó que "es un competidor increíble, no tengo nada más que amor y respeto por él".En el último duelo, incluso, fue titular en una muestra de gratitud de Gregg Popovich, entendiendo que podía ser su última vez. Y terminó con 15 puntos (5-8 dobles, 1-4 triples, 2-2 libres), un rebote, 7 asistencias y 3 robos en 32 minutos.Los Spurs, agotados, sin los lesionados Kawhi Leonard y el armador francés Tony Parker, estaban siempre persiguiendo el juego, pero la poderosa ofensiva de los Warriors dominó casi siempre. El triunfo de los guerreros los mantiene en curso para una tercera reunión consecutiva sin precedentes de las finales de NBA con los Cleveland Cavaliers de LeBron James, que llevan su serie final de la Conferencia Este contra Boston 2-1 a su favor.¿SEGUIRA?“Contra Golden State me sentí enérgico, necesario, útil. Realmente siento que puedo seguir jugando, pero eso no es lo que va a hacer que me retire o no. Se trata de si quiero pasar por todo esto de nuevo. Lo voy a pensar durante tres o cuatro semanas, lo hablaré con mi mujer y veremos qué pasa. Lo bueno es que cualquiera sea la decisión me dejará feliz porque son dos opciones maravillosas: seguir haciendo el deporte que hago y disfrutando, o estar con mi familia, mi mujer, mis hijos, viajar más…”, explicó Manu.