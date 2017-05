El Gobierno y Odebrecht negocian datos de coimas

BUENOS AIRES, 24 (NA). - El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, se reunió ayer con los abogados de la firma brasileña Odebrecht, con el objetivo de alcanzar un acuerdo que permita recabar información sobre el supuesto pago de 35 millones de dólares en calidad de coimas que la empresa reconoció haber pagado en el país. Según informó el Ministerio de Justicia, durante el encuentro, los representantes legales de la empresa acercaron a Garavano una propuesta que deberá ser evaluada por el Estado argentino a los efectos de destrabar la entrega de información correspondiente a la investigación, que involucraría a varios funcionarios del gobierno kirchnerista y del actual.Al respecto, el ministro señaló que revisarán "este acuerdo con los distintos organismos competentes, como la Oficina Anticorrupción (OA), para asegurar la legalidad y transparencia del proceso" y por allí podría canalizarse la nueva información, luego de que venza la cláusula de confidencialidad en Brasil, el 1 de junio próximo. "Creemos que la administración pública tiene los resortes necesarios para avanzar a fondo con este tema y que se conozca públicamente lo acontecido, habida cuenta que el Ministerio Publico Fiscal no muestra el compromiso suficiente para esclarecer los hechos", resaltó el funcionario nacional, en una crítica abierta a la procuradora general Alejandra Gils Carbó.El ministro destacó que "el Presidente Mauricio Macri encomendó colaborar con la Justicia, además de llevar adelante todas las gestiones necesarias para que estos hechos no se vuelvan a repetir y sancionar a la empresa para que la plata vuelva a todos los argentinos". "Nos hicieron una propuesta para colaborar con el país. Nosotros no tenemos que ofrecer nada, es una empresa que reconoció que hizo ilícitos, incluso en licitaciones que están en proceso y nos estamos reuniendo con la empresa para que aporte información. El Gobierno no puede dar impunidad, no tiene facultades. El Gobierno puede escuchar y presentar reglas claras, recibir información y dárselas a jueces y fiscales que intervienen", explicó.En este marco, el ministro advirtió que "si la empresa no hace llegar ésta información es muy difícil hacer una futura contratación" a Odebrecht y sostuvo: "La empresa necesita hacer un gesto para continuar con las contrataciones" en la Argentina.En momentos en que la Justicia busca llegar a un acuerdo con la compañía para que colabore en la investigación en el país, el Gobierno también inició gestiones en el mismo sentido, que ahora comenzaron a tomar forma a partir del encuentro de representantes de la empresa con Garavano.Sobre los datos que requerirán a Odebrecht, la titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, señaló que serán detalles sobre cuentas bancarias y transferencias para aportar a la investigación judicial. "No nos sirve la información general. El Gobierno exigirá el máximo detalle sobre cuentas bancarias transferencias y quiénes fueron las personas. Será importante para que podamos descubrir otras coimas y otros chanchullos", resaltó la exdiputada nacional en declaraciones a radio Mitre.FISCAL DELGADOOFRECE CONVENIOPor su parte, el fiscal federal Federico Delgado invitó ayer a los representantes de la brasilera Odebrecht en la Argentina a que en el plazo de cinco días se presenten ante la Justicia para concretar un ofrecimiento con el fin de acogerse a la figura del "arrepentido" y colaborar en las investigaciones que implican tanto a funcionarios como a privados por presunto pago de sobornos.Delgado giró un oficio a los directivos de Odebrecht en la Argentina para que en el plazo de cinco días se presenten ante la Fiscalía y realicen un ofrecimiento concreto. El pedido se llevó a cabo luego de que Odebrecht presentara ante el juez federal Sebastián Casanello una copia del acuerdo con el que se concretó entre la empresa y la Procuración General de Brasil, así como sus 26 regionales, uno de los capítulos del caso conocido en ese país como "Lava Jato".En la Argentina hay múltiples investigaciones abiertas como desprendimiento del Lava Jato en Brasil, a raíz del pago de coimas de Odebrecht a funcionarios y privados por unos 35 millones de dólares. El oficio de Delgado busca que los directivos de Odebrecht formalicen el ofrecimiento pues sólo hasta el momento han presentado copia del acuerdo que sellaron en Brasil y sin expresar qué solicitan a cambio de colaborar con la justicia argentina.