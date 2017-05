Hang insistió en su inocencia

"No participé de ninguno de los hechos que se me acusan", fue la primer frase del ex jefe de Orden Público Cristian Hang al ejercer su derecho de defensa en la primer audiencia del juicio oral que se le sigue por el camión con droga hallado el 2 de noviembre de 2014 en Arroyo Leyes.

Y agregó: "esa noche me encontraba en mi domicilio de Sauce Viejo. Estaba de turno y, como veníamos de varios hechos de inseguridad y homicidios, le pedí a mi chofer que me busque para salir a controlar la ciudad. Circulando entre Sauce y Santo Tomé escuche por el 911 de un procedimiento en el que comisionaba al Comando de la Costa. Me comunique con ellos y me dijeron que había un camión con una sustancia rara".

Al llegar, "verifiqué que estaban Papini, Zoratti y Moreira, uno de ellos temblaba. Les pregunté si estaban nerviosos y me dijeron que tenían miedo de que los vengan a matar los narcos para recuperar el camión (...) desde el lugar le di comunicación al jefe y subjefe de Unidad con mi celular", continúa Hang.

Los ex jefes de Orden Público y 8va Zona de Inspección Cristian Fabio Hang (47) y Martín Angel Díaz (49) están acusados de abuso de autoridad y violación de deberes de funcionarios públicos; encubrimiento agravado por ser funcionario público y haber favorecido la evasión de Agüero y Villalba. El Ministerio Público entiende que en ambos casos no individualizaron a Agüero como partícipe del hecho; haber sustraído parte de lo secuestrado y no haber dado cumplimiento de comunicación a Fiscalía competente.



TESTIGO CLAVE

En la segunda jornada del juicio por el vehículo con casi 2 toneladas de marihuana hallado en Arroyo Leyes, la ex jefa de la comisaría de Rincón, Stella Maris Olivera relató discusiones y vivencias con sus superiores de entonces, por la recaudación clandestina.

El momento más álgido de la declaración de Olivera fue cuando se refirió a la recaudación ilegal por parte de autoridades policiales.

La actual integrante de la PDI, en un tramo de su declaración, hizo un descargo que conmocionó a todos los presentes: “A mí me pueden tildar de inoperante, pero nunca me van a tildar ni de recaudadora ni de delincuente, como lo hizo en su momento mi ex jefe el comisario Hang. El me dijo que yo era una triste comisario que nunca iba a llegar a ningún lado. Sí, no voy a llegar a ningún lado ni a ocupar un lugar en la jefatura si esto implica recaudar. No voy a llegar a ningún lado porque yo soy una persona que vive con lo poco que tengo, que trabajo, que vivo en un Fonavi. Y aunque sea una crota no caigo en esto de seguir recaudando para los jefes. Yo no necesito llevarme (plata) ni de la droga, ni del choreo de las motos ni de la prostitución”, declaró. (Fuente: extracto del portal de Radio LT10).