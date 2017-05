Inauguraron la planta de ósmosis inversa del Mora

En el mediodía de ayer, se llevó a cabo la inauguración de la Planta Potabilizadora Norte en barrio Mora, correspondiente al Plan "Mi Tierra, Mi Casa" en calle Perusia, entre Woodgate y Ciudad de Esperanza. Allí funcionará una planta de ósmosis inversa (POI) para purificar el agua que consumen los hogares del sector norte de Rafaela, dotando al suministro que ya llega de las otras POI y desde el acueducto de Esperanza unos 50.000 l/hora, lo que va a permitir mejorar el servicio, particularmente, en el norte de la ciudad.

La inversión fue mayúscula: unos 40 millones de pesos fueron desembolsados para poder concretar esta obra que ayer fue inaugurada, pero se esperaba el corte de cintas desde hacía ya varios meses.

Esta nueva POI permitirá cumplir con la normativa provincial que obliga a los nuevos desarrollos urbanos a contar con agua potable. Es por ello que era imprescindible para poder habilitar completamente el sector del Programa Mi Tierra Mi Casa. Vale destacar que para lo que ya está loteado, se necesitaron el tendido de unos 10.000 metros de cañerías y la ejecución de 981 conexiones domiciliarias. Se estima que cada vivienda es habitada por cuatro personas, lo que implica que el beneficio alcanza a unos 4.000 rafaelinos.

Además del Intendente y el Vicegobernador, asistieron el presidente de Aguas Santafesinas S.A., Sebastián Bonnet; el ministro de Infraestructura y Transporte de la provincia, José Gabibay; el gerente de ASSA sucursal Rafaela, Carlos Maina; y el secretario de Estado de Hábitat, Diego Leone.

Castellano comenzó contando la problemática del agua en dicho sector: "Vivir un verano en barrio Mora es realmente durísimo porque no es que falta presión, directamente no hay agua. Esto es parte de la búsqueda de acuerdos para dar soluciones concretas a las necesidades de la gente".

"A veces en estos temas, cuando no hay acuerdo, siempre está la tentación política de salir criticando al otro. Yo creo que aquí pasó todo lo contrario. Nosotros decidimos con el Gobernador avanzar en un trabajo conjunto, lo charlamos en la primera reunión que tuvimos cuando se hizo una reunión de Gabinete ampliada con todos los presidentes comunales e intendentes de la zona. Allí le hablé del problema del agua, específicamente le propuse la municipalización del agua. Él me propuso comenzar por algo intermedio: un convenio para colaborar entre municipio y la empresa. Eso hicimos, confiamos. Si bien no todo es camino de rosas, hay acuerdos y damos pasos hacia adelante", remarcó el Intendente.

"La semana pasada recibimos la noticia de la colocación de 10.000 micromedidores en Rafaela. Y ahora aquí en el Plan Mi Tierra Mi Casa, dotar de agua potable a toda esta zona. Creo que es parte de lo que tenemos que seguir haciendo. El desafío para levantar una de las barreras del desarrollo y de las miradas hacia el futuro es el acueducto y en esa espera para llamar a licitación y que los caños comiencen a colocarse en la ciudad, estamos todos", cerró finalmente el funcionario.